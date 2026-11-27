Come guardare Woking-Barrow con una VPN

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Presentazione della partita

National League - Game Week 20 28 nov 2026 - 07:30 Laithwaite Community Stadium

Il Woking ospita il Barrow al Laithwaite Community Stadium in National League. Entrambe le squadre arrivano da impegni infrasettimanali.

Il Woking è 14° in classifica ed è allenato da Craig Ross. Martedì sera ha battuto il Worthing 4-3, mettendosi alle spalle una pesante sconfitta subita sabato.

Quella sconfitta è arrivata sul campo dell'FC Halifax Town, dove il Woking ha perso 5-0. La difesa è stata messa sotto pressione nelle ultime settimane e anche la partita contro il Worthing ha visto molti gol da entrambe le parti.

Il Barrow arriva da nono in classifica sotto la guida di Adam Murray. Martedì ha vinto 1-0 sul campo del Boston United, reagendo alla sconfitta per 2-0 subita tre giorni prima in casa del Carlisle United.

Ultimamente, segnare contro la squadra di Murray in trasferta è stato difficile. Il 14 novembre ha vinto 3-0 sul campo del Gateshead e una settimana dopo ha eliminato il Gillingham dalla FA Cup con un successo per 1-0. Affronta quindi la trasferta con fiducia nella propria tenuta difensiva.

Il Woking dovrà migliorare in difesa per impedire al Barrow di proseguire questa serie di risultati. Ecco tutto quello che c'è da sapere per seguire la partita.

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