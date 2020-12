Vidal carica l'Inter: "Triste uscire dalla Champions, obiettivo Scudetto"

Arturo Vidal ammette la delusione per l'eliminazione dell'Inter dalla Champions e punta lo Scudetto: "Non ho paura a dirlo, l'ho vinto tante volte".

L'uscita dalla Champions fa ancora male. Arturo Vidal non si nasconde e, a 'Sky', ammette come l'eliminazione dell' al cileno bruci non poco.

Uno di questi è lo Scudetto, che Vidal ha nel mirino.