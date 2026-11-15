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Bundesliga
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VfB Stoccarda-Bayer Leverkusen oggi in diretta: chi trasmette la partita in TV e streaming?

VfB Stuttgart vs Bayer Leverkusen
VfB Stuttgart
Bayer Leverkusen
Bundesliga

In Bundesliga, il VfB Stoccarda affronta il Bayer Leverkusen. Ma chi trasmette la partita oggi in diretta TV e streaming?

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VfB Stoccarda-Bayer Leverkusen: orario del calcio d’inizio

crest
Bundesliga - Game Week 10

Nella Bundesliga femminile, il VfB Stoccarda ospita il Bayer Leverkusen, quinto in classifica. La partita è una sfida importante per entrambe le squadre nel campionato in corso.

Lo Stoccarda occupa attualmente il nono posto in classifica e cerca di guadagnare terreno nella metà inferiore della graduatoria. Le ultime settimane sono state altalenanti: tre sconfitte in campionato hanno appesantito notevolmente il bilancio.

Una nota positiva è stata la vittoria per 1-3 in trasferta contro il Mainz 05 nell’ultimo fine settimana. Lo Stoccarda ha così dimostrato di saper conquistare punti fuori casa e ora punta a ottenere un successo anche davanti al proprio pubblico.

Il Leverkusen arriva da quinto in classifica e mostra maggiore stabilità in campionato. L’ultima vittoria casalinga per 2-0 contro l’Amburgo ha confermato l’ambizione della squadra di competere nella parte alta della classifica.

La forma delle ospiti ha oscillato di recente tra ottime prestazioni in campionato e battute d’arresto in coppa. Nella Coppa di Germania femminile è arrivata una sconfitta contro il Bayern Monaco, ma in Bundesliga il Leverkusen resta un’avversaria ostica.

Di seguito, dove vedere la partita in diretta e tutte le altre informazioni sulla trasmissione.

I temi della settimana: che cosa è successo in casa VfB Stoccarda e Bayer Leverkusen?

Il VfB Stoccarda arriva da una stagione dai risultati contrastanti. Nelle ultime cinque partite ufficiali ha ottenuto due vittorie e tre sconfitte. Il successo più recente è stato quello per 1-3 in trasferta contro il Mainz 05, mentre in precedenza sono arrivate le sconfitte contro l’Eintracht Francoforte (0-3), il Bayern Monaco (0-5) e l’Union Berlino (0-4). Nel complesso, lo Stoccarda ha segnato quattro goal e ne ha subiti quattordici in queste cinque partite.

Anche il Bayer Leverkusen ha ottenuto due vittorie, due sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque partite ufficiali. Il risultato più recente è la vittoria per 2-0 contro l’Amburgo, mentre l’1-1 contro l’Eintracht Francoforte e il successo per 3-2 contro il Werder Brema sono stati gli altri risultati in campionato. In cinque partite, il Leverkusen ha segnato nove volte e ha subito quattro goal.

STU

STU - Forma

UNB
S0-4
FCB
S5-0
FFC
S0-3
ESN
V3-0
M05
V1-3
Gol segnato (subito)
6/13
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
LEV

LEV - Forma

SVW
V3-2
FFC
D1-1
FCN
S2-0
FCB
S1-0
HSV
V2-0
Gol segnato (subito)
6/6
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

VfB Stoccarda-Bayer Leverkusen: formazioni

VfB Stoccarda-Bayer Leverkusen: stato di forma

STU

STU - Forma

UNB
S0-4
FCB
S5-0
FFC
S0-3
ESN
V3-0
M05
V1-3
Gol segnato (subito)
6/13
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
LEV

LEV - Forma

SVW
V3-2
FFC
D1-1
FCN
S2-0
FCB
S1-0
HSV
V2-0
Gol segnato (subito)
6/6
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

VfB Stoccarda-Bayer Leverkusen: bilancio degli scontri diretti

VfB Stoccarda-Bayer Leverkusen: le classifiche

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
101000369+2730
V
V
V
V
V
2
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
108023013+1724
S
V
V
V
V
3
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtFFC
106222111+1020
V
S
V
D
S
4
Werder BremaWerder BremaSVW
106132014+619
V
S
V
V
S
5
FC ColoniaFC ColoniaFCK
106041713+418
V
V
S
V
S
6
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenLEV
95131512+316
V
S
D
V
V
7
TSG 1899 HoffenheimTSG 1899 HoffenheimHOF
104151316-313
V
D
S
V
V
8
Union BerlinUnion BerlinUNB
103251519-411
S
D
D
V
V
9
VfB StuttgartVfB StuttgartSTU
93241121-1011
V
S
S
S
D
10
RB LeipzigRB LeipzigRBL
103161622-610
S
S
S
V
V
11
SC FriburgoSC FriburgoFRE
103161119-810
S
S
S
S
V
12
Hamburger SVHamburger SVHSV
102352018+29
V
S
D
S
S
13
NuernbergNuernbergFCN
102261624-88
S
V
V
S
S
14
Mainz 05Mainz 05M05
100010636-300
S
S
S
S
S
Champions League
Qualificazioni Champions League
Retrocessione

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