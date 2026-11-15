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VfB Stoccarda-Bayer Leverkusen: orario del calcio d’inizio

Bundesliga - Game Week 10 16 nov 2026 - 12:00

Nella Bundesliga femminile, il VfB Stoccarda ospita il Bayer Leverkusen, quinto in classifica. La partita è una sfida importante per entrambe le squadre nel campionato in corso.

Lo Stoccarda occupa attualmente il nono posto in classifica e cerca di guadagnare terreno nella metà inferiore della graduatoria. Le ultime settimane sono state altalenanti: tre sconfitte in campionato hanno appesantito notevolmente il bilancio.

Una nota positiva è stata la vittoria per 1-3 in trasferta contro il Mainz 05 nell’ultimo fine settimana. Lo Stoccarda ha così dimostrato di saper conquistare punti fuori casa e ora punta a ottenere un successo anche davanti al proprio pubblico.

Il Leverkusen arriva da quinto in classifica e mostra maggiore stabilità in campionato. L’ultima vittoria casalinga per 2-0 contro l’Amburgo ha confermato l’ambizione della squadra di competere nella parte alta della classifica.

La forma delle ospiti ha oscillato di recente tra ottime prestazioni in campionato e battute d’arresto in coppa. Nella Coppa di Germania femminile è arrivata una sconfitta contro il Bayern Monaco, ma in Bundesliga il Leverkusen resta un’avversaria ostica.

Di seguito, dove vedere la partita in diretta e tutte le altre informazioni sulla trasmissione.

I temi della settimana: che cosa è successo in casa VfB Stoccarda e Bayer Leverkusen?

Il VfB Stoccarda arriva da una stagione dai risultati contrastanti. Nelle ultime cinque partite ufficiali ha ottenuto due vittorie e tre sconfitte. Il successo più recente è stato quello per 1-3 in trasferta contro il Mainz 05, mentre in precedenza sono arrivate le sconfitte contro l’Eintracht Francoforte (0-3), il Bayern Monaco (0-5) e l’Union Berlino (0-4). Nel complesso, lo Stoccarda ha segnato quattro goal e ne ha subiti quattordici in queste cinque partite.

Anche il Bayer Leverkusen ha ottenuto due vittorie, due sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque partite ufficiali. Il risultato più recente è la vittoria per 2-0 contro l’Amburgo, mentre l’1-1 contro l’Eintracht Francoforte e il successo per 3-2 contro il Werder Brema sono stati gli altri risultati in campionato. In cinque partite, il Leverkusen ha segnato nove volte e ha subito quattro goal.

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