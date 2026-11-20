Come seguire Versailles-Bourg en Bresse Peronnas con una VPN

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Presentazione della partita

Ligue 3 - Game Week 13 21 nov 2026 - 08:45

Il Versailles ospita il Bourg en Bresse Peronnas in Ligue 3 e punta a dare continuità a una serie di risultati positivi ottenuti in due competizioni.

Il Versailles è quinto nella classifica di Ligue 3 e ha vinto tre delle ultime cinque partite, compreso il netto 4-0 contro l’SC Aubagne Air Bel. Nell’ultimo impegno ha battuto 3-2 il Rodez in Coupe de France, un successo che non può che averne rafforzato la fiducia in vista del ritorno in campionato.

Il Bourg en Bresse Peronnas arriva alla sfida in una situazione molto più precaria. La squadra ospite è 18ª in classifica e fatica a trovare continuità: ha perso due delle ultime tre partite di Ligue 3. Il risultato recente più pesante è stato lo 0-2 contro il La Roche VF.

Il Bourg en Bresse Peronnas ha però dimostrato di saper dare il meglio quando conta. Lo scorso fine settimana ha travolto 5-1 il Pont de Cheruy in Coupe de France, offrendo almeno un segnale delle proprie capacità offensive.

I precedenti favoriscono nettamente il Versailles, che ha vinto tre degli ultimi quattro confronti tra le due squadre. Il Bourg en Bresse Peronnas dovrà invertire una tendenza recente sfavorevole per ottenere un risultato in questa partita.

Continua a leggere per scoprire tutto quello che c’è da sapere su dove seguire questa partita di Ligue 3, compresi l’orario d’inizio e le informazioni sulla diretta streaming.

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