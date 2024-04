Verona-Udinese in TV e streaming: dove viene trasmessa e dove vedere la gara di Serie A?

Scontro diretto da brividi in Serie A tra Verona e Udinese: dove vedere la partita in tv e streaming e le formazioni.

Ennesimo scontro salvezza in Serie A, all'interno di una lotta per non retrocedere che si sta facendo sempre più serrata: al Bentegodi si sfidano il Verona e l'Udinese.

La squadra di Marco Baroni e quella di Gabriele Cioffi sono appaiate a quota 28 punti, una lunghezza in più rispetto al Frosinone terzultimo. E dunque non possono permettersi ulteriori passi falsi per non complicarsi ancor più la vita.

La gara d'andata, disputata alla Bluenergy Arena, è stata pirotecnica: 3-3 il punteggio finale.

Di seguito tutto su Verona-Udinese: dove vedere la sfida in tv e streaming e le formazioni.

Partita Verona-Udinese Competizione Serie A Data 20 aprile 2024 Orario 20:45 Stadio Bentegodi (Verona)

Soliti dubbi offensivi nel Verona, dove potrebbe spuntarla Noslin davanti a Folorunsho, Suslov e Lazovic. Duda è recuperato, torna Serdar dalla squalifica. Sulla destra uno tra Tchatchoua e Centonze.

Udinese senza Thauvin e Lovric: Pereyra fa coppia con Lucca, a centrocampo Payero più di Zarraga, in difesa mancherà invece Giannetti (lesione al retto femorale).

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Folorunsho, Suslov, Lazovic; Noslin.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Pereyra; Lucca.

VERONA-UDINESE: IL CONFRONTO

Bilancio in equilibrio tra Verona e Udinese, con 12 vittorie a testa. Quadro dei confronti completato da 15 pareggi.