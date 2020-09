Verona, si ferma Lazovic per infortunio: distorsione al ginocchio sinistro

Il centrocampista del Verona, Darko Lazovic, si è infortunato nel corso di Serbia-Turchia. Ha riportato una distorsione al ginocchio.

Brutte notizie per il e per Darko Lazovic. Il centrocampista offensivo gialloblù, nel corso del primo tempo della sfida valida per la seconda giornata di UEFA che ha visto protagoniste e a Belgrado, ha riportato un infortunio ad un ginocchio.

A confermarlo è stato il Verona attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale.

“Hellas Verona FC comunica che l’Area Sanitaria del Club gialloblù conferma la diagnosi dello Staff Medico della Nazionale serba. In uno scontro di gioco a metà primo tempo di Serbia-Turchia (Nations League), Darko Lazovic ha riportato una distorsione al ginocchio sinistro, senza interessamento dei legamenti. Altre squadre I tempi di recupero non sono al momento quantificabili e dipendono dalla progressione clinica del calciatore”.

I tempi di recupero non sono quindi stati al momento comunicati, ma le prime voci parlano di un possibile stop di circa 20 giorni. Se la cosa dovesse essere confermata, Lazovic salterebbe le prime due sfide di campionato contro ed (entrambe in casa al Bentegodi).