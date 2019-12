Verona, Juric: "Kumbulla doveva entrare, ma non se l'è sentita"

Dopo una partita caparbia, giocata senza paura contro una corazzata come l', Ivan Juric si è dimostrato soddisfatto del suo . Anche se, il tecnico dell'Hellas, avrebbe potuto evitare l'espulsione di Dawidowicz con un cambio che però non è stato possibile fare.

Il difensore del Verona era infatti ammonito e Juric aveva pensato di cambiarlo con Kumbulla che, però, era finito in panchina a causa di un infortunio. Il centrale albanese non si è sentito di sforzare la gamba, ancora dolorante.

"Doveva entrare, poi non ha sentito bene la gamba dove ha avuto l'infortunio. Volevo che entrasse, era una scelta logica, invece non poteva. Ci avevo già pensato prima dell'espulsione. Non so se recupererà per settimana prossima".