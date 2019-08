Verona-Bologna, le formazioni ufficiali: Palacio con Orsolini

Mihajlovic lancia il tridente 'leggero' con Palacio, Orsolini e Sansone. A centrocampo c'è Michael. Nel Verona Tutino è la prima punta.

Le formazioni ufficiali di -:

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Dawidowicz; Faraoni, Henderson, Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Tutino.

L'articolo prosegue qui sotto

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Poli, Kingsley, Soriano; Orsolini, Palacio, Sansone.

Per la prima stagione con il Verona, Juric si affida alla difesa a tre che tanto ha provato in allenamento. Rrahmani, Kumbulla e Dawidowicz formano un terzetto inedito per la categoria. In attacco Tutino sarà il riferimento offensivo, con Zaccagni e Verre al suo supporto.

Sinisa Mihajlovic, che a sorpresa sarà già in panchina, lancia il giovane Kinglsey nel ruolo di regista, con ai suoi lati Poli e Soriano. Non ci sono Santander o Destro nell'attacco, ma Rodrigo Palacio supportato da Orsolini e Sansone.