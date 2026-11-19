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Union Berlin-Bayer Leverkusen: orario d'inizio

Bundesliga - Game Week 11 20 nov 2026 - 12:30

Nella Bundesliga femminile, l'Union Berlin ospita il Bayer Leverkusen, quinto in classifica. La sfida mette di fronte due squadre che arrivano all'incontro con un rendimento diverso.

L'Union Berlin occupa attualmente l'ottavo posto in classifica e viene da un periodo altalenante. Nell'ultima partita ha subito una sconfitta casalinga per 2-0 contro il Werder Brema, che ha aumentato la pressione sulla squadra.

Il Bayer Leverkusen arriva da quinto in classifica e attraversa un periodo di stabilità. L'ultima vittoria in campionato, per 2-0 contro l'Amburgo, ha dimostrato che la squadra è in grado di conquistare punti giocando con concentrazione.

Nel settore maschile del club, Ibrahim Maza è considerato uno dei talenti più entusiasmanti della Germania. Questa sera, però, i riflettori sono puntati sulla squadra femminile, che vuole dimostrare di poter competere nel terzo superiore della classifica.

L'Union Berlin ha mostrato di recente che le partite in casa non sono una passeggiata. Tre sconfitte nelle ultime settimane hanno intaccato la fiducia della squadra, anche se un pareggio contro l'Hoffenheim aveva lasciato intravedere segnali di stabilizzazione.

Chi vuole seguire la partita in diretta trova qui di seguito tutte le informazioni sulla trasmissione.

I temi della settimana: che cosa è successo a Union Berlin e Bayer Leverkusen?

Nelle ultime cinque gare ufficiali, l'Union Berlin ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Nell'ultima partita ha perso in casa per 0-2 contro il Werder Brema. In precedenza erano arrivati l'1-1 contro l'Hoffenheim e il pareggio per 4-4 contro l'Amburgo. In queste cinque partite, l'Union Berlin ha segnato undici gol e ne ha subiti dodici.

Il Bayer Leverkusen ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. Il successo più recente in campionato è stato il 2-0 contro l'Amburgo. Nella Coppa di Germania femminile, il Leverkusen ha perso 0-1 contro il Bayern Monaco. In campionato, la squadra ha segnato complessivamente sei gol e ne ha subiti tre.

Union Berlin-Bayer Leverkusen: formazioni

Union Berlin-Bayer Leverkusen: stato di forma

Union Berlin-Bayer Leverkusen: precedenti

Union Berlin-Bayer Leverkusen: classifiche