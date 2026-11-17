Come vedere Ungheria-Irlanda del Nord con una VPN

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Presentazione della partita

UEFA Nations League B - Game Week 6 17 nov 2026 - 14:45 Puskás Aréna

L’Ungheria ospita l’Irlanda del Nord alla Puskás Aréna di Budapest nel Gruppo 2 della UEFA Nations League B. La squadra di Marco Rossi punta a dare continuità ai buoni risultati ottenuti nella competizione.

L’Ungheria arriva in buona forma, avendo vinto tre delle quattro partite disputate finora in Nations League. Nell’ultimo impegno del girone ha battuto la Georgia per 2-0 in trasferta, un risultato che la mantiene in una buona posizione in classifica in vista di questa sfida.

L’Irlanda del Nord arriva a questa partita dopo aver battuto l’Ucraina per 1-0 nell’ultimo incontro di Nations League, un risultato che ha dimostrato la capacità della squadra di Michael O'Neill di conquistare punti in questo girone.

Le condizioni fisiche di Dominique Szoboszlai sono state al centro dell’attenzione in vista della partita. Il centrocampista del Liverpool ha avuto bisogno di una fasciatura importante al ginocchio durante un impegno con il club ed è stato seguito da vicino dallo staff medico dell’Ungheria. La sua partecipazione resta da valutare prima del calcio d’inizio.

L’Irlanda del Nord ha mostrato incostanza nel corso della competizione, ma trarrà fiducia dalla recente vittoria. La squadra di O'Neill ha pareggiato 0-0 con l’Ungheria nella precedente sfida della fase a gironi e sa quindi di poter contenere questa avversaria.

Con entrambe le squadre ancora in corsa per punti importanti nella fase finale del girone, questa sfida ha un peso notevole.