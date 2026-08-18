Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

Goal.com
Live€50
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
로드리 (Rodri)Getty Images
GOAL

Ufficiale, Rodri è un giocatore del Barcellona: le cifre finali dell'operazione col Manchester City

Calciomercato
Barcellona

Il club catalano ha annunciato ufficialmente l'arrivo del campione del mondo, che lascia il City dopo 7 anni: quanto è stato pagato in seguito all'accordo raggiunto negli scorsi giorni.

Pubblicità

Il Barcellona ha ufficializzato il colpo Rodri, dopo aver trovato l’intesa con il Manchester City per riportare il neo campione del Mondo in Spagna. L’operazione ha raggiunto 76,5 milioni di euro e ha portato il centrocampista a firmare fino al 2030, con i Citizens pronti a sostituirlo con Ayyoub Bouaddi dal Lille.


LE CIFRE - L’intesa con il Manchester City prevede una prima parte da 60 milioni, alla quale si aggiungono 11,5 milioni di bonus considerati facilmente raggiungibili dai due club. Altri 5 milioni di euro dipenderanno invece dalle prestazioni individuali del centrocampista e dai risultati ottenuti dal Barcellona durante la stagione. Se scatteranno tutte le variabili previste, l’incasso del City arriverà quindi ai 76,5 milioni complessivi.


IL CONTRATTO - La situazione contrattuale di Rodri ha inciso sulla trattativa. Il capitano della Spagna campione del mondo ERA legato al Manchester City fino al 30 giugno 2027 e aveva già aperto alla possibilità di tornare nel campionato spagnolo. Il Barça gli ha proposto un contratto di quattro anni, fino al 30 giugno 2030.


Pubblicità

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google