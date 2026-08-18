Ufficiale, Rodri è un giocatore del Barcellona: le cifre finali dell'operazione col Manchester City

Il Barcellona ha ufficializzato il colpo Rodri, dopo aver trovato l’intesa con il Manchester City per riportare il neo campione del Mondo in Spagna. L’operazione ha raggiunto 76,5 milioni di euro e ha portato il centrocampista a firmare fino al 2030, con i Citizens pronti a sostituirlo con Ayyoub Bouaddi dal Lille.





LE CIFRE - L’intesa con il Manchester City prevede una prima parte da 60 milioni, alla quale si aggiungono 11,5 milioni di bonus considerati facilmente raggiungibili dai due club. Altri 5 milioni di euro dipenderanno invece dalle prestazioni individuali del centrocampista e dai risultati ottenuti dal Barcellona durante la stagione. Se scatteranno tutte le variabili previste, l’incasso del City arriverà quindi ai 76,5 milioni complessivi.





IL CONTRATTO - La situazione contrattuale di Rodri ha inciso sulla trattativa. Il capitano della Spagna campione del mondo ERA legato al Manchester City fino al 30 giugno 2027 e aveva già aperto alla possibilità di tornare nel campionato spagnolo. Il Barça gli ha proposto un contratto di quattro anni, fino al 30 giugno 2030.



