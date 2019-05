Il Genoa è ufficialmente in vendita: nominato un advisor per la cessione

Di cambio di proprietà al si parla ormai da qualche tempo, anche sulla scia di un malcontento popolare di lunga data. E anche lo stesso Enrico Preziosi ha più volte aperto le porte a potenziali acquirenti. In serata, ecco la svolta a tinte rossoblù.

Il comunicato pubblicato sul sito ufficiale del Genoa è chiaro: il club noa è in vendita. E ha già dato mandato a una società specializzata perché funga da advisor e lo rappresenti nelle possibili trattative per il cambio di proprietà.

"Il Genoa Cricket and Football Club S.p.A. comunica che è stato conferito mandato ad Assietta S.p.A., Società di consulenza finanziaria specializzata in Corporate Finance, quale advisor per la cessione della Società. A supporto del processo di vendita, l’advisor verrà altresì affiancato da un soggetto avente profilo e network internazionali".