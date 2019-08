Udinese-Milan, le formazioni ufficiali: Castillejo con Piatek, out De Paul e Kessié

Milan con l'inedito trio Borini-Calhanoglu-Paquetá in mezzo al campo. Nell'Udinese, panchina per De Paul ed esordio in A per Becao.

Le formazioni ufficiali di - :

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Ekong, Samir; Larsen, Fofana, Jajalo, Mandragora, Pezzella; Pussetto, Lasagna. All. Tudor

MILAN (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Borini, Calhanoglu, Paquetà; Suso; Piatek, Castillejo. All. Giampaolo

Il Milan di Giampaolo inizia la sua stagione sul campo dell'Udinese: obiettivo quarto posto per la squadra rossonera, che quest'anno non sarà impegnato in Europa. Priorità salvezza invece per gli uomini bianconeri, spinti da un pubblico che ha risposto con grandi numeri in termini di abbonamenti.

Tudor punta sul 3-5-1-1 e preferisce Lasagna a Nestorovski come punto di riferimento offensivo. La grande sorpresa è l'assenza di De Paul, così sarà Pussetto a far coppia con l'ex . In difesa debutto per il neo arrivato Becao.

Rivoluzione tattica per i rossoneri con una mediana di qualità: Calhanoglu opera in cabina di regia al posto dell'acciaccato Biglia, con Borini e Paquetà interni di centrocampo. Out Kessié. Suso confermato nel ruolo di trequartista alle spalle di Piatek e del connazionale Castillejo.