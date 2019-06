Ucraina, Zinchenko scatenato: bacio alla giornalista durante l'intervista

Il giocatore del Manchester City ha stampato un bacio sulla guancia alla reporter Vlada Sedan. I due si frequentano anche nella vita privata.

Non è ancora nata una storia d'amore, ma quella tra Oleksander Zinchenko e Vlada Sedan sembra più di una semplice amicizia. Almeno a guardare quanto accaduto dopo -, gara valida per le qualificazioni a .

Il giocatore del , euforico per il 5-0 ottenuto dalla sua Nazionale, al termine dell'intervista rilasciata alla reporter l'ha guardata a lungo prima di stamparle un bacio sulla guancia e andare via.

La donna non è certo sembrata infastidita dal comportamento di Zinchenko col quale peraltro, è bene sottolinearlo, la bella Vlada si frequenta anche nella vita privata come testimoniano alcune foto sul profilo social della giornalista.

¡QUE VIVA EL AMOR! Oleksandr Zinchenko y la entrevista más tierna tras el 5-0 de Ucrania en la #Euro2020. 😍⚽❤ pic.twitter.com/umADMibVFV — SportsCenter (@SC_ESPN) June 8, 2019

I due comunque al momento, come detto, non hanno una relazione ufficiale anche se a molti il gesto di Zinchenko ha ricordato quello di Iker Casillas che qualche anno fa baciò in diretta la moglie Sara Carbonero, anche lei giornalista sportiva.