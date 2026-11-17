Come vedere Ucraina-Georgia con una VPN

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Presentazione della partita

UEFA Nations League B - Game Week 6 17 nov 2026 - 14:45 Kosice Football Arena

L’Ucraina ospita la Georgia alla Kosice Football Arena di Kosice, nel gruppo 2 della Lega B della UEFA Nations League. Le due squadre arrivano alla sfida in condizioni di forma diverse.

L’Ucraina di Andrea Maldera sta vivendo una campagna difficile. Ha perso tre delle ultime cinque partite, comprese le sconfitte consecutive contro Irlanda del Nord e Ungheria a ottobre, e arriva a questa sfida al terzo posto nel girone.

Il percorso della Georgia in Nations League non è stato meno travagliato. La squadra di Ramaz Svanadze è ultima nel gruppo 2 dopo cinque partite e ha perso quattro delle ultime cinque gare. La sconfitta per 2-0 contro l’Ungheria del 14 novembre rende precaria la sua posizione.

Le due squadre hanno pareggiato 0-0 nel precedente incontro di questa campagna, disputato a settembre a Tbilisi. Per la Georgia, che da allora non ha più conquistato punti, quel risultato sembra ormai lontano.

Per l’Ucraina, una vittoria allevierebbe parte della pressione accumulata dopo una serie di risultati negativi. Per la Georgia, l’obiettivo è più semplice da definire che da raggiungere: vincere o andare incontro a una retrocessione quasi certa.