Come vedere Ucraina-Georgia con una VPN

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Presentazione della partita

UEFA Nations League B - Game Week 6 17 nov 2026 - 14:45 Kosice Football Arena

L’Ucraina ospita la Georgia alla Kosice Football Arena di Kosice nel Gruppo 2 della UEFA Nations League B. Le due squadre arrivano all’incontro in condizioni di forma diverse.

L’Ucraina di Andrea Maldera sta attraversando una stagione difficile. Ha perso tre delle ultime cinque partite, comprese le sconfitte consecutive contro Irlanda del Nord e Ungheria a ottobre, e si presenta a questa sfida al terzo posto nel girone.

Il cammino della Georgia in Nations League non è stato meno travagliato. La squadra di Ramaz Svanadze è ultima nel Gruppo 2 dopo cinque partite, con quattro sconfitte nelle ultime cinque gare. Il 2-0 subito contro l’Ungheria il 14 novembre rende precaria la sua situazione.

Le due squadre hanno pareggiato 0-0 quando si sono affrontate a settembre, a Tbilisi, nel corso di questa edizione. Per la Georgia quel risultato sembra ormai un lontano ricordo: da allora non ha più conquistato punti.

Per l’Ucraina, una vittoria allevierebbe parte della pressione accumulata dopo una serie di risultati negativi. Per la Georgia, l’obiettivo è più semplice da definire che da raggiungere: vincere o rischiare una retrocessione quasi certa.

Continua a leggere per scoprire tutto quello che c’è da sapere su come seguire Ucraina-Georgia in diretta, compresi l’orario d’inizio, il canale TV e le opzioni per lo streaming.

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