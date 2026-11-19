Come vedere Troyes-Le Havre con una VPN

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Presentazione della partita

Ligue 1 - Game Week 11 20 nov 2026 - 14:45 Stade de l'Aube

Il Troyes ospita il Le Havre allo Stade de l'Aube sabato 12 dicembre 2026 per una partita di Ligue 1. Entrambe le squadre sono nelle ultime posizioni della zona retrocessione e hanno un disperato bisogno di punti.

Il Troyes arriva alla partita in un periodo difficile: ha vinto soltanto una delle ultime cinque gare di campionato. Nell'ultima uscita ha perso 1-0 contro il Paris Saint-Germain e ha subito otto goal nelle ultime cinque partite ufficiali.

Il Le Havre non se la passa meglio. La squadra di Valerian Ismael ha perso tutte le ultime cinque partite di Ligue 1, subendo 11 goal. La sconfitta per 5-1 contro il PSG e quella per 2-0 contro il Lorient riassumono il momento difficile degli ospiti.

In classifica il Troyes è 17° e il Le Havre occupa la posizione immediatamente successiva, la 18ª: è uno scontro diretto tra due squadre in lotta per evitare la retrocessione.

Nessuna delle due squadre riesce a trovare continuità, e questa partita ha un peso notevole nella parte bassa della classifica. Di seguito, tutto quello che c'è da sapere per seguirla.

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