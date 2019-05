Tragedia in Bolivia, l'arbitro Víctor Hurtado muore in campo

Nella partita tra Always Ready e Oriente Petrolero, in apertura di secondo tempo, è morto l'arbitro Hurtado per un arresto cardiorespiratorio.

Una vera e propria tragedia si è verificata ieri in . Nella prima divisione, durante la partita tra Always Ready e Oriente Petrolero, l'arbitro Víctor Hugo Hurtado è morto per un doppio arresto cardiorespiratorio.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

#TRAGEDIA 📹



Muere árbitro en plena cancha



Se desplomó en el césped al minuto 50 de juego...



Víctor Hugo Hurtado tenía 32 años



Se cree que fue debido a un infarto



Ocurrió en Bolivia... pic.twitter.com/AaGTdy2XU8 — LUĮS ENRĮQUĘ ĄLFØNZØ (@LEAdeportes) 19 maggio 2019

L'arbitro, di appena 32 anni, si è accasciato al suolo e non c'è stato niente da fare per i medici, nonostanti i tentativi di rianimazione. L'Estadio Municipal Villa Ingenio è il più alto del mondo e si trova a 4.150 metri sul livello del mare.

Il direttore di gara è stato trasportato in ospedale ma non è arrivato vivo. La partita, forse perché in un primo momento non si pensava che Víctor Hugo Hurtado fosse morto, è comunque preoseguita e terminata sul punteggio di 5-0 per il club Always Ready.