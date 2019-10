Tragedia in Argentina: muore a soli 23 anni Ezequiel Esperon

Il mondo del calcio si ritrova a fare i conti con un’incredibile tragedia. A soli 23 anni infatti, è venuto a mancare Ezequiel Esperon, centrocampista argentino che fino a pochi mesi fa aveva giocato in con la maglia dell’Atlante.

Il giocatore ha perso la vita nelle prime ore di domenica a Buenos Aires, nella zona di Villa Devoto, quando mentre era ad una festa con un gruppo di amici è caduto è caduto dal sesto pieno a causa del cedimento di una ringhiera.

Secondo alcuni testimoni, il tutto è accaduto verso le 2:55 quando il ragazzo, subito dopo essersi appoggiato alla ringhiera, ha perso l’equilibrio cadendo in Calle Gutemberg.

Al momento dell’arrivo dell’ambulanza Esperon era ancora in vita, ma è successivamente moto presso l’Ospedale Zubizarreta a causa dei tanti traumi riportati.

Ezequiel Espero era cresciuto calcisticamente nel All Boys ed aveva successivamente vissuto brevi parentesi all’Internacional ed al Gremio, prima di passare all’Atlante, club che ha lasciato lo scorso maggio.

Proprio la società messicana, attraverso Twitter ha mostrato il suo cordoglio.

“Siamo profondamente dispiaciuti per la morte di Ezequiel Esperon, un membro amato della famiglia Azulgrana. Un abbraccio al cielo”.

Anche il Gremio, con un post, ha espresso dolore per quanto accaduto.

Recebemos com muita tristeza a notícia do falecimento do jovem atleta Ezequiel Esperón, que teve passagem por nosso Clube em 2016 e 2017. Nossos sentimentos aos seus familiares e amigos e desejamos força neste momento de dor. pic.twitter.com/f813PUVvXb