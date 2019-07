Trabzonspor-Verona: dove vederla in tv e streaming

Amichevole internazionale per il Verona, che sfida in Austria il Trabzonspor: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Ivan Juric prosegue il suo percorso nel precampionato sfidando i tuchi del Trabzonspor, guidati in panchina da Ünal Karaman, che prenderanno parte alla prossima . Per gli scaligeri, neopromossi in dopo aver vinto i playoff di Serie B, si tratta del 5° test amichevole di luglio.

Nei precedenti impegni la squadra di Juric ha rimediato una larga vittoria per 12-0 sul Primiero, un pareggio 1-1 contro la Top 22 Dilettanti, un successo per 5-0 con l'Union Feltre e infine un buon pareggio senza goal contro i tedeschi dell' .

I turchi invece hanno precedentemente affrontato in amichevole il , pareggiando 2-2 e rispondendo a una doppietta di Gervinho con le reti di João Pereira e Yusuf Sari. La sfida fra i gialloblù e i turchi, inizialmente prevista all'Aktivpark di St. Georgen an der Gusen, si disputerà invece nel Campo Sportivo di Bad Zell, cittadina austriaca di meno di tremila abitanti nel distretto di Freistadt.

In questa pagina tutte le informazioni su Trabzonspor-Verona: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

TRABZONSPOR-VERONA: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Trabzonspor-Verona DATA 29 luglio 2019, 18.00 DOVE Campo Sportivo Bad Zell ( ) TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO TRABZONSPOR-VERONA

La gara amichevole Trabzonspor-Verona si giocherà nel pomeriggio di lunedì 29 luglio 2019 alle ore 18.00 presso il Campo Sportivo di Bad Zell, in Austria.

Sarà DAZN a trasmettere in diretta l'amichevole internazionale Trabzonspor-Verona. Gli abbonati alla piattaforma potranno seguire la gara in se in possesso di un moderno modello smart compatibile con la app, oppure collegando al proprio televisore un decoder Sky Q o una console Play Station 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X). Un'ulteriore possibilità è rappresentata dall'utilizzo di un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Tifosi e appassionati potranno seguire l'amichevole Trabzonspor-Verona anche in diretta streaming su pc, tablet e smartphone, nel primo caso collegandosi direttamente al sito della piattaforma, negli altri due scaricando e avviando la app.

I turchi dovrebbero scendere in campo con un 4-2-3-1. Da vertice alto dovrebbe agire Akpinar, supportato da Omur, Yusuf Yazici e Nwakaeme. In mediana la coppia composta da Tosun e Parmak. Nella difesa a quattro João Pereira ed Eren agiranno probabilmente da terzini, con Turkmen e Campi difensori centrali davanti al portiere Cakir.

Juric dovrebbe affidarsi invece a un 3-4-2-1. Davanti a Silvestri, come nella gara contro l'Hoffenheim, agiranno con ogni probabilità il nuovo acquisto Rrahmani, Kumbulla ed Empereur. A centrocampo Faraoni e Vitale saranno i due esterni, mentre Badu e Veloso saranno le due mezzali, con il portoghese che avrà compiti di regia. Davanti Pazzini sarà l'unica punta, con Zaccagni e Bessa trequartisti alle sue spalle.

TRABZONSPOR (4-2-3-1): Cakir; João Pereira, Turkmen, Campi, Eren; Tosun, Parmak; Omur, Yusuf Yazici, Nwakaeme; Akpinar.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Empereur; Faraoni, Badu, Veloso, Vitale; Zaccagni, Bessa; Pazzini.