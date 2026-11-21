Come vedere Torreense-Benfica con una VPN

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Presentazione della partita

Coppa - Game Week 4 22 nov 2026 - 15:45

Il Torreense affronta il Benfica in Taça de Portugal. Per la squadra di Liga Portugal 2 è una sfida di coppa contro uno dei club più titolati del Paese, tra ambizione e tradizione.

Il Torreense, allenato da Joao Nuno, arriva alla partita dopo aver ottenuto risultati altalenanti nelle ultime settimane. Ha conquistato una significativa vittoria per 3-2 contro l’Ararat Armenia in Europa League, ma ha faticato a trovare continuità in Liga Portugal 2, perdendo l’ultima gara di campionato per 2-3 contro l’Uniao de Leiria.

Il Benfica, allenato da Jose Mourinho, si presenta all’appuntamento in uno stato di forma eccezionale sia in patria sia in Europa. Le cinque vittorie nelle ultime cinque partite ufficiali, tra cui il 3-1 sul Lech Poznan in Europa League e il successo esterno per 2-3 contro l’Estrela da Amadora in Liga Portugal, confermano il suo ottimo momento.

La coppa offre al Torreense una rara occasione per misurarsi in casa con una squadra della massima serie. Per il Benfica, è probabile che entrino in gioco le rotazioni e la profondità della rosa, mentre Mourinho cerca di conciliare gli impegni di coppa con un calendario impegnativo tra campionato ed Europa.

Ecco tutto quello che c’è da sapere su dove vedere Torreense-Benfica, comprese le informazioni sulla diretta streaming, sui canali TV e sull’orario d’inizio.

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