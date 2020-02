Mazzarri al capolinea: il Torino ha scelto Longo

Incontro-scontro negli spogliatoi granata tra dopo il 4-0 di Lecce: il Torino dà il benservito a Mazzarri e si affida a Moreno Longo.

11 goal subiti in due partite di , a fronte di zero segnati. Così come a zero è ormai la fiducia del nel suo allenatore Walter Mazzarri. Dopo lo 0-7 interno con l' , i granata hanno rimediato anche un pesantissimo 4-0 contro il . E il tecnico è giunto al capolinea.

Secondo quanto raccontato da 'Tuttosport', Mazzarri non sarebbe nemmeno tornato a Torino sull'aereo con il resto della squadra. La motivazione ufficiale sarebbe una febbre, come affermato dal direttore generale Antonio Comi a 'Sky Sport', che ha sconsigliato di farlo viaggiare insieme alla squadra.

"Mazzarri ha avuto la febbre, dopo la partita non l'ho visto. Mi dispiace che non stesse bene. Ma il problema è che è la seconda partita in dieci giorni in cui la squadra non reagisce".

Poco prima, negli spogliatoi, il tecnico e la dirigenza avevano avuto un incontro, che più che altro si sarebbe rivelato uno scontro. Un faccia a faccia tra società (arrivata negli spogliatoi già prima dei calciatori), giocatori e allenatore dai toni piuttosto accesi. I veterani sono stati gli ultimi ad andare via, scuri in volto.

Quella del Via del Mare è stata l'ultima rottura, quella definitiva prima della separazione, tra Mazzarri e dirigenza. Intanto oggi pomeriggio il febbricitante tecnico potrebbe presentarsi alla Panchina d'Oro. Il futuro è ormai segnato, tant'è che nella notte il club granata ha deciso di dargli il benservito.

Al suo posto pronto Moreno Longo, l'ex allenatore del e della primavera granata, che ha già lavorato con il DS Bava. E che ha battuto una concorrenza foltissima: Donadoni, De Biasi e Ballardini