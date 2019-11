Torino, Iago Falque fermo un mese: si cura in Spagna

Secondo 'Tuttosport', la lesione muscolare alla coscia sinistra costringerà Iago Falque a stare fuori dal campo per circa un mese.

Non è proprio la stagione di Iago Falque. L'ex attaccante di e ha cominciato il campionato da infortunato e poi, appena prima di tornare a giocare con il , si è nuovamente infortunato, prima del Derby contro la .

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', il giocatore con il nuovo stop muscolare ne avrà per circa un mese, se non di più: si tratta di lesione muscolare alla coscia sinistra, che lo costringerà a stare fuori fino a metà dicembre, o almeno questa è la speranza dello staff medico granata.

Come se non bastasse, Iago Falque è addirittura volato in , dove si trova attulmente. Tornato nella sua Vigo per curarsi al meglio e rimettere in piedi una stagione che vuole tornare ad aggredire da protagonista, quantomeno da dicembre in poi.

Il Torino, in un momento di netta crisi, lo aspetta più che mai. Un giocatore con la sua esperienza e la sua qualità poteva essere molto importante in questo periodo a Walter Mazzarri.