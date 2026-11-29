Come guardare Tolosa-Rennes con una VPN

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Presentazione della partita

Ligue 1 - Game Week 12 29 nov 2026 - 11:15 Stadium de Toulouse

Domenica il Tolosa ospita il Rennes allo Stadium de Toulouse per una partita di Ligue 1, in un momento di improvvisi cambiamenti in panchina per gli ospiti.

Il Tolosa è dodicesimo e non perde da due partite, dopo l'1-1 contro il Lens del 21 novembre. La squadra di Jens Berthel Askou ha anche battuto lo Strasburgo 3-1 all'inizio del mese, pur avendo perso 2-0 contro il Marsiglia il 1° novembre.

Il Rennes arriva alla trasferta con un morale decisamente peggiore. Franck Haise è stato esonerato venerdì, il giorno dopo la sconfitta per 3-1 sul campo del NEC in Europa League, che ha portato a cinque le partite senza vittorie del club in tutte le competizioni.

Hanno lasciato il club anche i collaboratori di Haise, Johann Ramare e Lilian Nalis. Sebastien Tambouret, Pierre-Alexandre Lelievre e Herve Sekli guideranno temporaneamente la squadra, a partire da questa trasferta nel sud della Francia.

Il Rennes non vince dal 25 ottobre, quando ha battuto lo Strasburgo 3-0. È nono in classifica, tre posizioni sopra il Tolosa, ma le recenti sconfitte contro Lille e Nizza e il pareggio con il Lorient delineano un quadro poco incoraggiante.

I precedenti danno qualche motivo di fiducia al Tolosa, che ha vinto tre degli ultimi cinque confronti, anche se il Rennes si è aggiudicato quello più recente, a febbraio.