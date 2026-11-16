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Svizzera-Scozia: orario d'inizio

UEFA Nations League B - Game Week 6 16 nov 2026 - 14:45 Sitterstadion

Lunedì la Svizzera ospita la Scozia al Sitterstadion di San Gallo per l'ultima partita del gruppo 1 della UEFA Nations League B.

Per la squadra di Murat Yakin, la partita è la degna conclusione di un'ottima campagna: la Nati ha già conquistato la promozione in Lega A e arriva all'incontro da capolista. Lo 0-0 in Slovenia è bastato a garantirle la promozione in anticipo.

Yakin ha annunciato che farà ruotare i giocatori in rosa, dando una possibilità a chi ha avuto poco spazio in questa sosta per le nazionali. La struttura di base della squadra resterà comunque invariata.

Per la Scozia la situazione è diversa. Sébastien Pocognoli arriva a San Gallo forte di una vittoria: gli scozzesi hanno battuto la Macedonia del Nord 2-1 nell'ultima partita e vogliono sfruttare lo slancio.

Scott McTominay torna tra i convocati dopo l'operazione al cuore, un rinforzo importante per il centrocampo. Andy Robertson è vicino a un traguardo storico: potrebbe collezionare la sua 102ª presenza in nazionale, eguagliando il record detenuto da tempo da Kenny Dalglish.

Pocognoli lavora inoltre alla composizione della rosa per il futuro: l'allenatore belga ha contattato giocatori con doppia cittadinanza come Archie Gray e Hayden Hackney per convincerli a scegliere la Scozia.

Più sotto trovate tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta.

I temi della settimana: che cosa è successo a Svizzera e Scozia?

La Svizzera arriva a questa partita con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare. La Nati non è riuscita a segnare nell'ultimo incontro, terminato 0-0 in Slovenia; nelle quattro partite precedenti aveva realizzato dodici reti, subendone soltanto una. Tra i risultati figurano un 3-0 contro la Scozia e due vittorie per 3-0 contro la Macedonia del Nord.

La Scozia ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Il successo più recente è stato il 2-1 contro la Macedonia del Nord; in precedenza erano arrivate una sconfitta per 2-1 contro la Slovenia e una per 3-0 contro la Svizzera. In questo periodo la Scozia ha segnato cinque gol e ne ha subiti sei.

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