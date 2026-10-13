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Strasburgo-PSG, anteprima della sfida di Ligue 1: tutto quello che c’è da sapere

Strasburgo vs Paris Saint-Germain
Strasburgo
Paris Saint-Germain
Ligue 1

Anteprima completa di Strasburgo-PSG in Ligue 1: analizziamo tattiche, notizie sulle squadre, stato di forma e molto altro.

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Ligue 1 - Game Week 7
Stade de la Meinau

Strasburgo-PSG inizierà il 17 ottobre 2026 alle 11:15 EST, le 15:15 GMT.

Il PSG cerca continuità contro lo Strasburgo

Il PSG ha avuto un avvio altalenante nella nuova stagione di Ligue 1, conquistando 11 punti nelle prime sei partite, ma ha vinto tutte le ultime tre. Nell’ultima ha battuto il Le Mans per 3-1 con i goal di Lucas Beraldo, Kvichatskhelia e Maghnes Akliouche. Ha potuto permettersi di inserire dalla panchina Kvichatskhelia, Fabian Ruiz, Warren Zaire-Emery, Vitinha e Desire Doue per assicurarsi i tre punti. Con la sfida casalinga di Champions League contro il Barcellona in programma appena tre giorni dopo questa partita, è probabile che Luis Enrique ricorra di nuovo a un ampio turnover.

FBL-FRA-LIGUE1-PSG-LE MANSGetty Images

Lo Strasburgo ha incontrato qualche difficoltà

Lo Strasburgo ha perso due partite consecutive di Ligue 1 contro Nizza e Paris FC, interrompendo una serie di tre gare senza sconfitte. In casa, però, non ha ancora perso. Il centrocampista portoghese Dario Essugo, autore del goal nella sconfitta contro il Nizza, è uscito per infortunio durante quella partita.

FBL-FRA-LIGUE1-NICE-STRASBOURGGetty Images

Statistiche e infortuni

  • Lo Strasburgo non mantiene la porta inviolata da 20 partite in tutte le competizioni.
  • Entrambe le squadre hanno segnato negli ultimi cinque confronti tra loro in Ligue 1.
  • Il nuovo attaccante del PSG Ferran Torres è il capocannoniere della Ligue 1 con quattro goal.
  • Dario Essugo è in dubbio per i padroni di casa dopo l’infortunio rimediato contro il Nizza.

Notizie dalle squadre e rose

Probabili formazioni Strasburgo - Paris Saint-Germain

Allenatore

  • H. Oliveira

L’allenatore dello Strasburgo Hugo Oliveira deve fare a meno di Joaquin Panichelli, Ismael Doukoure e Martial Godo, tutti indisponibili per infortunio. Al momento non risultano squalificati tra i padroni di casa; ulteriori aggiornamenti sulla rosa arriveranno più vicino al calcio d’inizio.

Per il Paris Saint-Germain, Luis Enrique deve rinunciare a Senny Mayulu per infortunio. La buona notizia per il PSG è che Ousmane Dembélé e Nuno Mendes sono entrambi tornati ad allenarsi dopo un periodo di riposo programmato successivo agli impegni con le nazionali, offrendo a Enrique più opzioni in vista di una settimana intensa.

Stato di forma

STR

STR - Forma

RCL
V2-1
TRO
V2-6
ASM
D1-1
PAR
S2-1
NCE
S2-1
Gol segnato (subito)
11/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5
PSG

PSG - Forma

ASM
S1-2
SLB
V6-1
B29
V0-1
OM
V1-2
LEM
V3-1
Gol segnato (subito)
13/5
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Lo Strasburgo arriva a questa sfida con due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali, nelle quali ha segnato 8 goal e ne ha subiti 11. L’ultima partita si è conclusa con una sconfitta per 2-1 contro il Nizza in Ligue 1, mentre nella precedente gara casalinga di campionato aveva perso 2-1 contro il Paris FC. In precedenza, la vittoria per 2-6 sul Troyes aveva mostrato il suo potenziale offensivo nelle giornate migliori, anche se nella stessa serie di partite figura un pareggio per 1-1 con il Monaco.

Il Paris Saint-Germain ha vinto quattro delle ultime cinque partite e ne ha persa una sola, per 1-2 contro il Monaco. Nell’ultima gara ha battuto il Le Mans per 3-1 in Ligue 1 e, nello stesso periodo, ha ottenuto anche una vittoria per 6-1 contro lo Slovan Bratislava in Champions League. In queste cinque partite il PSG ha segnato 13 goal e ne ha subiti 5: un attacco che trova la rete con regolarità, nonostante qualche occasionale disattenzione difensiva.

Precedenti

Testa a testa

StrasburgoPareggioParis Saint-Germain
1
1
3
Ligue 1
Strasburgo badge
Strasburgo
STR
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
FIN
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
Strasburgo badge
Strasburgo
STR
3
FIN
Ligue 1
Strasburgo badge
Strasburgo
STR
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
FIN
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
Strasburgo badge
Strasburgo
STR
2
FIN
Ligue 1
Strasburgo badge
Strasburgo
STR
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
FIN
9Gol segnati12
Partite senza 2.5 goal5/5
Entrambe le squadre hanno segnato5/5

L’ultimo confronto tra le due squadre risale a febbraio 2026, quando il Paris Saint-Germain ha vinto 2-1 in casa dello Strasburgo in Ligue 1. Negli ultimi cinque precedenti registrati, il PSG ha ottenuto tre vittorie contro una dello Strasburgo, mentre una partita è finita in pareggio. Quel pareggio risale a ottobre 2025, quando le squadre chiusero sul 3-3 al Parco dei Principi; l’unica vittoria dello Strasburgo nei dati disponibili è invece il 2-1 casalingo di maggio 2025.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
MonacoMonacoASM
6420105+514
D
V
D
V
V
2
LilleLilleLIL
641194+513
V
S
V
V
D
3
RennesRennesREN
64111210+213
V
S
V
V
V
4
LioneLioneOL
6321114+711
S
V
D
V
D
5
Paris FCParis FCPAR
632184+411
S
V
D
V
V
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
6321118+311
V
V
V
S
D
7
BrestBrestB29
6222129+38
V
S
S
V
D
8
LorientLorientFCL
62226608
V
S
D
V
S
9
NizzaNizzaNCE
622257-28
V
V
S
D
S
10
LensLensRCL
62131110+17
V
S
D
S
S
11
StrasburgoStrasburgoSTR
62131112-17
S
S
D
V
V
12
AngersAngersSCO
6213710-37
S
V
D
S
V
13
MarsigliaMarsigliaOM
620498+16
V
S
S
S
S
14
Le MansLe MansLEM
61321012-26
S
V
D
D
S
15
TolosaTolosaTFC
6132911-26
D
V
D
S
D
16
AuxerreAuxerreAJA
6204816-86
S
V
V
S
S
17
TroyesTroyesTRO
6114413-94
S
S
S
S
V
18
Le HavreLe HavreLEH
602448-42
S
S
D
S
D
Champions League
Qualificazioni Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

Il sesto posto in Ligue 1 vede il PSG inseguire il gruppo di testa anziché guidarlo: perdere punti in questa partita sarebbe costoso per le sue ambizioni di titolo. Lo Strasburgo è undicesimo, abbastanza vicino alla metà alta della classifica da poter trarre vantaggio da un risultato positivo, ma ha bisogno di reagire dopo due sconfitte consecutive in campionato.

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