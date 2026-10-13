Ligue 1 - Game Week 7 17 ott 2026 - 11:15 Stade de la Meinau

Strasburgo-PSG inizierà il 17 ottobre 2026 alle 11:15 EST, le 15:15 GMT.

Il PSG cerca continuità contro lo Strasburgo

Il PSG ha avuto un avvio altalenante nella nuova stagione di Ligue 1, conquistando 11 punti nelle prime sei partite, ma ha vinto tutte le ultime tre. Nell’ultima ha battuto il Le Mans per 3-1 con i goal di Lucas Beraldo, Kvichatskhelia e Maghnes Akliouche. Ha potuto permettersi di inserire dalla panchina Kvichatskhelia, Fabian Ruiz, Warren Zaire-Emery, Vitinha e Desire Doue per assicurarsi i tre punti. Con la sfida casalinga di Champions League contro il Barcellona in programma appena tre giorni dopo questa partita, è probabile che Luis Enrique ricorra di nuovo a un ampio turnover.

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Lo Strasburgo ha incontrato qualche difficoltà

Lo Strasburgo ha perso due partite consecutive di Ligue 1 contro Nizza e Paris FC, interrompendo una serie di tre gare senza sconfitte. In casa, però, non ha ancora perso. Il centrocampista portoghese Dario Essugo, autore del goal nella sconfitta contro il Nizza, è uscito per infortunio durante quella partita.

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Statistiche e infortuni

Lo Strasburgo non mantiene la porta inviolata da 20 partite in tutte le competizioni.

Entrambe le squadre hanno segnato negli ultimi cinque confronti tra loro in Ligue 1.

Il nuovo attaccante del PSG Ferran Torres è il capocannoniere della Ligue 1 con quattro goal.

Dario Essugo è in dubbio per i padroni di casa dopo l’infortunio rimediato contro il Nizza.

Notizie dalle squadre e rose

L’allenatore dello Strasburgo Hugo Oliveira deve fare a meno di Joaquin Panichelli, Ismael Doukoure e Martial Godo, tutti indisponibili per infortunio. Al momento non risultano squalificati tra i padroni di casa; ulteriori aggiornamenti sulla rosa arriveranno più vicino al calcio d’inizio.

Per il Paris Saint-Germain, Luis Enrique deve rinunciare a Senny Mayulu per infortunio. La buona notizia per il PSG è che Ousmane Dembélé e Nuno Mendes sono entrambi tornati ad allenarsi dopo un periodo di riposo programmato successivo agli impegni con le nazionali, offrendo a Enrique più opzioni in vista di una settimana intensa.

Stato di forma

Lo Strasburgo arriva a questa sfida con due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali, nelle quali ha segnato 8 goal e ne ha subiti 11. L’ultima partita si è conclusa con una sconfitta per 2-1 contro il Nizza in Ligue 1, mentre nella precedente gara casalinga di campionato aveva perso 2-1 contro il Paris FC. In precedenza, la vittoria per 2-6 sul Troyes aveva mostrato il suo potenziale offensivo nelle giornate migliori, anche se nella stessa serie di partite figura un pareggio per 1-1 con il Monaco.

Il Paris Saint-Germain ha vinto quattro delle ultime cinque partite e ne ha persa una sola, per 1-2 contro il Monaco. Nell’ultima gara ha battuto il Le Mans per 3-1 in Ligue 1 e, nello stesso periodo, ha ottenuto anche una vittoria per 6-1 contro lo Slovan Bratislava in Champions League. In queste cinque partite il PSG ha segnato 13 goal e ne ha subiti 5: un attacco che trova la rete con regolarità, nonostante qualche occasionale disattenzione difensiva.

Precedenti

L’ultimo confronto tra le due squadre risale a febbraio 2026, quando il Paris Saint-Germain ha vinto 2-1 in casa dello Strasburgo in Ligue 1. Negli ultimi cinque precedenti registrati, il PSG ha ottenuto tre vittorie contro una dello Strasburgo, mentre una partita è finita in pareggio. Quel pareggio risale a ottobre 2025, quando le squadre chiusero sul 3-3 al Parco dei Principi; l’unica vittoria dello Strasburgo nei dati disponibili è invece il 2-1 casalingo di maggio 2025.

Classifica

Il sesto posto in Ligue 1 vede il PSG inseguire il gruppo di testa anziché guidarlo: perdere punti in questa partita sarebbe costoso per le sue ambizioni di titolo. Lo Strasburgo è undicesimo, abbastanza vicino alla metà alta della classifica da poter trarre vantaggio da un risultato positivo, ma ha bisogno di reagire dopo due sconfitte consecutive in campionato.