La storia di Sanvitale: dal provino fallito al Milan ai goal negli USA

Giacomo Sanvitale si è preso una rivincita negli USA: "Gioco come semiprofessionista, sogno un futuro a Hollywood".

La storia di Giacomo Sanvitale è sconosciuta ai più: effettivamente di italiano nella sua giovane carriera da calciatore c'è praticamente zero, eccezion fatta per un provino sostenuto col dall'esito nefasto.

Da qui la decisione di trasferirsi in al Mendrisio, ma è successivamente che arriva la grande chance di volare negli per frequentare il college e giocare da semiprofessionista, con il sogno di compiere il grande salto un giorno prendendosi una rivincita nei confronti del calcio italiano.

Intervistato da 'Libero', Sanvitale racconta come è nata l'idea di cambiare vita trasferendosi dall'altra parte del mondo per inseguire un obiettivo per nulla nascosto.

"Mi trovo a casa a giocare alla playstation e rimuginare quando suona il telefono: un ex compagno al Mendrisio mi dice: 'A Milano c’è un provino per andare a giocare negli Stati Uniti'. Ho detto: 'Facciamolo', consapevole che a 19 anni può essere la scelta che rivoluziona tutto".

L’evento è organizzato da College Life, una società italiana che aiuta i ragazzi ad ottenere borse di studio per gli attraverso lo sport.

"In gergo lo chiamano showcase, costa sulle 150 euro, siamo in circa 100, ti fanno fare esercizi di tecnica, tattica, partitelle. Quel 17 giugno nella mia squadra mi sono ritrovato con l’amico che mi aveva portato, che hanno preso immediatamente, un ex Primavera del e un ex della . Io in realtà non ero andato con grosse aspettative, trasferirmi in America non era in cima alla lista dei miei desideri ma la curiosità cresceva".

Alla fine è il club del Lafayette a puntare su di lui.

"Squadra e realtà piccolissima con grande impatto, ma in America è tutto bello e oggi non vorrei più andarmene. Nel campionato di college siamo una delle migliori formazioni e vinciamo. Poi arriva l’offerta da Saint Louis, nel Missouri. Accetto e faccio bene perché, nonostante un infortunio, riesco a recuperare e segnare un rigore nella finalissima del campionato che vinciamo 5-3".

Il futuro prospetta la continuazione degli studi e il trasferimento a Los Angeles, la città del grande cinema a stelle e strisce che per i suoi studi da attore rappresenta il massimo.