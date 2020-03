La storia di Julien Faubert: primo 10 francese dopo Zidane, meteora al Real

Due presenze in Liga, la 10 della Francia: Faubert fu l'uomo sbagliato nei posti giusti. "Il sonnellino in panchina? Avevo solo chiuso gli occhi".

L'erede di Zinedine Zidane nella nazionale francese. Addirittura il nel proprio curriculum. Una lunga esperienza in Premier League con la maglia del . Eppure, se si dovesse dare un'etichetta a Julien Faubert, sarebbe la seguente: l'uomo sbagliato nel posto giusto. Nei posti giusti, anzi. Ma, se volete, chiamatelo pure 'meteora'.

Faubert, 37 anni ad agosto, ricopre oggi il ruolo di allenatore in seconda del Frejus St-Raphael, formazione militante nel CFA, la quarta divisione francese, dopo aver chiuso lì la carriera di calciatore. Ma 11 anni fa il suo mondo si era improvvisamente ribaltato: inaspettata, per lui che non era più che un onesto esterno - alto o basso - del West Ham, era arrivata una chance dal Real Madrid. Sprecata.

Due sole presenze in nella seconda parte della stagione 2008/09, chiusa dal Real al secondo posto dietro all'imprendibile di Guardiola. E, al termine dell'annata, l'immediato ritorno al West Ham: il prestito con diritto di riscatto rimase tale, senza diventare acquisto a titolo definitivo. Un'esperienza che Faubert ha ricordato in una sfiziosa intervista a 'The '. Partendo dal principio e dalla chiamata delle Merengues.

"Ricevetti una telefonata da un francese che lavorava al Real Madrid, che mi disse: 'Ciao, lavoro per il Real e dobbiamo parlare'. Io gli risposi che avevamo una partita importante da preparare e che non avevo tempo per queste stronzate. Spensi il telefono, lo riaccesi dopo la gara e vidi che avevo tipo 30 messaggi e 50 chiamate. Lì capii che era una cosa seria".

Faubert al Real Madrid, dunque. Tutto vero. Ma, se in campo di lui non c'è stata traccia, un episodio è rimasto nella memoria collettiva: il suo sonnellino in panchina durante una gara persa per 3-2 contro il nel maggio del 2009. Una scena che, se mai ce ne fosse stato il bisogno, convinse in maniera definitiva il club a non riscattarlo dal West Ham.

"Ero in panchina e così chiusi gli occhi per 30 secondi. Tutti pensarono che fossi arrabbiato perché non giocavo e pensarono: 'Sta dormendo'. Il presidente mi disse che dovevo fare maggiore attenzione con quei fotografi e quelle telecamere dappertutto. Ho imparato molto da quell'esperienza".

In ogni caso, Faubert non era scarso. Non un campione, non un giocatore da Real Madrid, ma nemmeno uno scarpone. Tanto da essere convocato pure dalla nazionale francese, seppure per una sola partita: un'amichevole in disputata nell'agosto del 2006 e decisa proprio da una sua rete nel recupero. 21 minuti in campo, un goal, poi l'oblio: se non è un record, poco ci manca.

In quella gara, peraltro, Faubert indossò la maglia numero 10 lasciata libera da Zinedine Zidane, ritiratosi dopo la finale di 2006 persa contro l' . Il primo francese a essere insignito da un simile onore dopo l'addio di Zizou.