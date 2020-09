Lo stadio della Juventus aperto ai tifosi: c’è la richiesta della Regione Piemonte

La Juventus potrebbe presto tornare a giocare davanti ai propri tifosi. Il governatore del Piemonte, spiega: “Abbiamo inviato un dossier al CTS”.

La potrebbe presto giocare le proprie partite casalinghe davanti ai suoi tifosi. Se per il momento è infatti stabilito che tutti i match vadano giocati a porte chiuse, così come imposto dal protocollo adottato per la ripresa delle attività sportive, non è escluso che a breve possa arrivare una clamorosa svolta.

La Regione Piemonte infatti, ha chiesto l’autorizzazione di riaprire l’Allianz Stadium, ovvero lo stadio che ospita le partite della , che ha predisposto il piano di sicurezza necessario per far tornare ad accogliere i tifosi.

Come annunciato dal governatore del Piemonte, Alberto Cirio, a margine dell'inaugurazione del nuovo Centro regionale per la biologia molecolare di Arpa Piemonte, è stato già dato parere favorevole alla richiesta della Juventus e sono già stati trasmessi tutti i documenti del caso a affinché possa arrivare anche il via libera da parte del Comitato Tecnico Scientifico.

Altre squadre

“Si piò tornare alla normalità, sempre con grande rispetto per la prevenzione dei contagi. La Regione ha incontrato la Juventus nel corso di tutto il mese di agosto e nelle scorse ore abbiamo invitato al CTS un dossier che deve essere validato. In questo modo potremmo autorizzare nuovamente il pubblico a partecipare alle manifestazioni sportive”.

Il governatore del Piemonte non si è sbilanciato sul numero di persone che potrebbero accedere all’impianto, ma non ha escluso che già Juventus-, ovvero la partita che aprirà la stagione dei bianconeri in campionato, possa disputarsi a porte aperte.