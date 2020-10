Lo sport e il giornalismo in lutto: si è spento Gianfranco De Laurentiis

Il noto giornalista, Gianfranco De Laurentiis, si è spento all’età di 81 anni. Per decenni è stato uno dei volti dello sport in Rai.

Il mondo dello sport e del giornalismo piangono Gianfranco De Laurentiis. Il noto conduttore televisivo, che per oltre 30 anni è stato uno dei volti per eccellenza dello sport in Rai, si è spento all’età di 81 anni.

Dopo gli inizi al Corriere della Sera, nel 1972 è entrato appunto in Rai e nel 1976 è stato inserito nella redazione del TG2.

Insieme a Giorgio Martino, tra il 1977 ed il 1994 ha condotto Eurogol, una trasmissione dedicata alle coppe europee di calcio.

Altre squadre

I suoi programmi più noti resteranno Domenica Sprint e Dribbling, che ha condotto per anni, sempre su Rai 2. Nel corso della sua lunga carriera, anche la conduzione di un’edizione de La Domenica Sportiva, oltre che di Pole Position un programma che faceva da corredo ai Gran Premi di Formula Uno.

Il giornalista Rai, Alessandro Antinelli, ha voluto rendere omaggio a Gianfranco De Laurentiis attraverso un post pubblicato sul suo profilo Twitter.

Il mio primo maestro in Rai è stato Gianfranco De Laurentiis.

Ogni sabato mattina aspettavo il suo giudizio e le sue legnate mentre vedeva i miei pezzi di Dribbling con la sigaretta all’angolo della bocca. Mancherai Gianfranco. #Rip — Alessandro Antinelli (@AleAntinelli) October 14, 2020