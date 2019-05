Spettatori allo stadio, Inter nella top cinque europea: Juventus 30esima

Inter dietro Borussia Dortmund, Barcellona, Bayern e Manchester United. Milan appena fuori dalla top ten, crollo verticale del Napoli.

Nonostante una stagione deludente, e una qualificazione alla raggiunta all'ultima giornata per il rotto della cuffia, i tifosi dell' hanno sempre riempito San Siro, permettendo ai nerazzurri di giocare in uno stadio non colmo, escludendo i big match, ma comunque con una notevole affluenza.

Affluenza che permette all'Inter di entrare nella top five delle squadre più seguite tra le mura amiche. In tutta Europa. 61.444 la media dei tifosi presenti a San Siro per le gare dei nerazzurri, unici italiani nella top continentale. Appena fuori il , all'undicesimo posto.

A guidare la graduatoria è ancora una volta il , che ha sfondato per l'ennesima volta il muro degli 80.889. Il popolo giallonero è il più fedele d'Europa, più che mai deciso in ogni stagione a mostrare al mondo lo spettacolo dei suoi colori, onnipresenti al Signal Iduna Park.

, e prima dell'Inter, mentre dopo i nerazzurri compongono la top ten , , , e . Insomma, tutte squadre provenienti da , e Premier League. Assente nella top ten la , visto il 17esimo posto del (davanti a e ).

E le altre italiane? La , vista la ridotta capacità dello Stadium rispetto a molti altri stadi europei, si classifica al 30esimo posto dietro squadre tedesche come , ed . Per la comunque un notevole aumento di spettatori, il +2,9% rispetto alla passata stagione.

L'arrivo di Ancelotti non fa rima con San Paolo pieno, visto che il è uscito dalla top trenta per numero di spettatori, passando alal 26esima alla 44esima. Prima degli azzurri sia la che la . In terra campana appena 29.000 fans di media a gara. Veramente troppo pochi considerato il bacino d'utenza.