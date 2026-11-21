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Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha preso la parola in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Venezia, previsto per le 12.30 di domenica 22 novembre e valevole per la giornata numero 12 del campionato di Serie A. Il tecnico bianconero si è soffermato su diversi temi, dalla situazione infortunati alle probabili scelte di formazione, passando per una replica alle parole di Antonio Conte, che nei giorni scorsi a “Cronache di Spogliatoio” ha aperto ad un ritorno sulla panchina della Juve.



Proprio su quest'ultimo argomento, Luciano Spalletti non risparmia una stilettata all'ex tecnico del Napoli: “Trovo assolutamente normale che un allenatore senza squadra speri di sedersi su una panchina importante come quella della Nazionale, del Milan, del Manchester United o della Juventus”.

Sempre nello stesso passaggio della conferenza stampa della vigilia del match col Venezia, Spalletti aggiunge questa ulteriore battuta su Conte: “Se mi sarei comportato come lui? Quando sono capitati momenti che non allenavo, io sono andato a guardare gli altri per imparare cose nuove, a studiare e cercare nuove soluzioni per la squadra successiva. Senza nessun problema nel dover aspettare il momento opportuno per ributtarsi dentro la mischia”.



Il discorso si sposta poi sul momento della Juventus e sulle condizioni dei calciatori in dubbio: “Non ci saranno, oltre a quelli che hanno infortuni lunghi, Kalulu e Nico Gonzalez. Gli altri li ho tutti a disposizione, hanno fatto belli allenamenti con partecipazione negli ultimi due giorni”.

Luciano Spalletti, intervenuto nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Venezia, analizza poi il momento di Woltemade: “Nick è uno che diventa abbastanza energico quando è nello stretto perché trova delle soluzioni e ha sintesi. Non ha questo impatto fisico che potrebbe lasciar vedere però ultimamente ha fatto vedere un miglioramento pratico. Lui si trova bene in quella posizione però deve reggere botta nei duelli”.

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Chico Conceiçao è invece completamente recuperato rispetto all'infortunio patito prima della sosta per le nazionali, ma non è ancora chiaro se sarà titolare contro il Venezia. Questo il pensiero di Spalletti: “Lo valuteremo con calma perchè lui ha bisogno delle prime due spallate per sentirsi bene, perché succede sempre così dopo un contatto ti rendi conto di non sentire più dolore”.



In settimana, dal ritiro degli Stati Uniti, Weston McKennie aveva rilasciato delle dichiarazioni – poi rettificate – su un forte gradimento per l'ipotesi Manchester United e questa è stata la replica sul punto di Spalletti: "Appena uscita l'intervista, ci siamo sentiti e non mi sembrava che avesse alluso alla possibilità di voler andare via. Ha fatto un discorso generale. Io ho un buonissimo rapporto con lui e con tutti quelli dello spogliatoio”.

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Infine, Luciano Spalletti risponde ad una domanda in conferenza stampa se il match contro il Venezia sia l'ultima occasione per rientrare nella corsa Scudetto: “Secondo me c'è ancora tempo per arrivare davanti. Il nostro obiettivo però è diventare qualcosa e lavoriamo per questo. Noi vogliamo creare abitudini di ricerca costante”.