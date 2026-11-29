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Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato a Dazn dopo la sconfitta patita per 3-0 sul campo del Como nella gara che ha chiuso la domenica della 13esima giornata di campionato:

"E' una cosa che non deve assolutamente succedere, vuol dire che hai qualche filo staccato, anche se hai ricevuto una botta non puoi fare quel fallo di reazione. Ora ci sarà del terreno da recuperare anche su questo versante".

Ancora sull'atteggiamento del francese: "Quando c'è il ritiro facoltativo lui è sempre lì, l'atteggiamento c'è, ma c'è anche qualche debolezza se si arriva a certi episodi. Non c'è bisogno che si scusi perché gli dispiace sicuramente, ma poteva essere la partita del balzo in avanti, abbiamo parlato tutta la settimana di venire a giocare a viso aperto ma ci siamo trovati un piano partita menomato".

"Giocare in dieci contro il Como è difficilissimo, siamo anche rimasti bene in campo e avevamo anche avuto un'occasione per passare in vantaggio, poi è arrivato il loro goal e tutto è stato più complicato".

"Avevamo tentato di tenere Kolo più alto, vicino a Woltemade per giocare il due contro due con i centrali con McKennie che si inseriva da dietro per attaccare lo spazio senza farlo tornare per rincorrere l'esterno. Chiaramente poi si è ribaltato tutto".