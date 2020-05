Spalletti descrive il 'suo' Totti: "Era lo zero nel mio 4-2-3-0"

Luciano Spalletti attende una nuova sfida in panchina, e intanto torna a parlare del suo passato con Francesco Totti, ai microfoni di 'SKy Sport'. SI tratta di uno dei rapporti più discussi degli ultimi anni in , che ha diviso gli appassionati.

C'è chi sta con Totti e chi con Spalletti, ma una cosa è certa: dal punto di vista tattico, nella sua prima esperienza alla , Luciano Spalletti ha dato una seconda vita a Francesco Totti.

"In quella Roma, nel 4-2-3-0, lui era lo zero, che non si faceva mai trovare dai difensori avversari. Apriva gli spazi, poi si buttava dentro, era difficile marcarlo per i difensori. C'era Perrotta dietro, che poteva buttarsi nello spazio proprio perché Totti glielo liberava. Era una squadra baciata dal sole di Roma, fatta di calciatori che si passavano la palla senza mai mettere in difficoltà il compagno".