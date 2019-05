SPAL-Milan: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

La SPAL ospita il Milan nella 38ª e ultima giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La di Leonardo Semplici, matematicamente salva, sfida il di Gennaro Gattuso, in lotta per la zona , nella 38ª e ultima giornata di . Gli emiliani sono undicesimi in classifica con 42 punti, frutto di 11 vittorie, 9 pareggi e 17 sconfitte, i milanesi occupano il 5° con 65 punti e un cammino di 18 vittorie, 11 pareggi e 8 sconfitte, e hanno una lunghezza di ritardo sulla coppia composta da e e 2 di vantaggio sulla .

Segui live e in esclusiva SPAL-Milan su DAZN

L'ex Andrea Petagna è il miglior marcatore fra i biancazzurri con 16 goal in 35 presenze, mentre il polacco Krzysztof Piatek è il bomber fra i rossoneri con 9 reti in 17 presenze (22 le marcature complessive). La SPAL viene da una vittoria e 2 sconfitte consecutive nelle ultime 3 gare disputate, il Milan invece ha collezionato una sconfitta col e 2 vittorie di fila con e nelle ultime 3 giornate.

QUANDO SI GIOCA SPAL-MILAN

SPAL-Milan si giocherà domenica 26 maggio 2019 alle ore 20.30 allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara. Sarà il 36° confronto fra le due formazioni nel campionato di Serie A a girone unico.

DOVE VEDERE SPAL-MILAN IN TV E STREAMING

La partita SPAL-Milan sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN con la telecronaca di Massimo Callegari e il commento tecnico di Francesco Guidolin.

Gli abbonati al servizio potranno seguire la gara su diversi dispositivi: su pc, tablet e smartphone, ma anche sui moderni modelli di smart compatibili con la app o collegando il televisore di casa a un decoder Sky Q oppure a una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), o ancora utilizzando strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

L'evento sarà disponibile on demand poco dopo il fischio finale, per cui tifosi e appassionati potranno godersi la gara integrale o soltanto gli highlights quando preferiranno.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL-MILAN

Semplici avrà sei assenze per infortunio: confermate quelle di Felipe e Missiroli, ai quali si aggiungono Schiattarella e Paloschi. Davanti al portiere Viviano, la linea difensiva a tre sarà composta da Cionek, Vicari e Bonifazi. A centrocampo Lazzari e Fares agiranno sulle fasce, con Murgia in regia e Valoti e Kurtic mezzali. In attacco è probabile la conferma del tandem composto da Petagna e Floccari, con Antenucci che dovrebbe partire dalla panchina. Possibile chance da titolare per Jankovic.

Nuova gara senza Paquetá per Gattuso, che dovrà ancora rinunciare anche a Calabria e Caldara in difesa. A destra Abate potrebbe indossare per l'ultima volta la maglia rossonera, ma non è da escludere l'impiego iniziale di Conti al suo posto. In mezzo al campo Calhanoglu agirà nuovamente da mezzala sinistra, con Kessié mezzala destra e Bakayoko playmaker. Davanti Suso e Borini saranno i due esterni offensivi ai lati del centravanti Piatek.

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Bonifazi; Lazzari, Valoti, Murgia, Kurtic, Fares; Petagna, Floccari.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini.