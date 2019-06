Spagna, nasce la squadra dei 'terrapiattisti': la Flat Earth FC

Nasce la Flat Earth FC in Spagna, nella Tercera Division, la squadra nata per volere del presidente Javi Poves, un convinto 'terrapiattista'.

Incredibile ma vero. E no, non stiamo parlando soltanto della teoria del terrapiattismo, ma del fatto che addirittura sia nata una squadra, in , "dedicata" a questa teoria.

Andiamo per ordine. La vecchia squadra del Móstoles Balompié ha chiuso battenti nel 2012. Adesso da quelle ceneri è nata proprio la Flat Earth FC, che militerà nella Serie D spagnola, la Tercera Division.

La squadra nasce con questa mission per volere del presidente Javi Poves, 32enne e noto "terrapiattista".

La filosofia della squadra Flat Earth FC è proprio quella di riunire tutte le persone che sposano questa teoria e che spesso si sentono "emarginati". Una scelta alquanto particolare e insolita, ma che è proprio vera.