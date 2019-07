Sorprendente Moscardelli: si tatua De Rossi

Da sempre grande tifoso romanista, l'attaccante ha deciso di omaggiare l'ex capitano della Roma con un tatuaggio.

E' diventato uno dei massimi idoli del web nel corso degli anni, Davide Moscardelli. Grazie alla sua barba e ad una simpatia non comune, il Mosca ha spopolato in internet con meme e pagine a lui dedicate. Ora il 39enne attaccante fa nuovamente parlare di sè.

Stavolta Moscardelli finisce in prima pagina per il nuovo tatuaggio che ha deciso di imprimersi sulla pelle. Lui, tifosissimo della , ha infatti deciso di omaggiare Daniele De Rossi, appena passato al Boca Juniors, e il ruolo avuto in giallorosso negli ultimi due decenni.

Simboli di Roma, numero e iniziali di De Rossi e tatuaggio che ha subito fatto il giro del web. Moscardelli si era detto ampiamente deluso per l'addio forzato ai giallorossi, ma ha scelto di portarlo sempre con sè nonostante l'esilio in Sudamerica per giocare in quel di Buenos Aires.

Moscardelli, classe 1980, su Instagram ha anche mostrato, tra serio e faceto, un suo possibile tatuaggio futuro: Francesco Totti, ovvero il massimo simbolo nella storia della Roma, anche lui via dalla società giallorossa dopo trent'anni esatti.