Smalling vegano per un solo motivo: "Il benessere degli animali"

Il difensore della Roma ha scelto una pista etica, inizialmente per aspetti legati alla salute: "Poi ho visto documentari e letto libri...".

Una questione sempre più pressante a livello mondiale, con migliaia di persone che ogni giorno scelgono di abbandonare la dieta carnivora per passare ad una più etica, sia essa vegana, vegetariana o derivante da una di esse. Tra questi anche Chris Smalling, difensore della .

Il giocatore inglese, arrivato alla Roma nel calciomercato estivo conclusosi qualche settimana fa, ha parlato alla BBC in occasione del documentario “Football Going Vegan”. A differenza di altri suoi colleghi, che hanno scelto tale stile di vita per altri motivi, Smalling lo ha fatto per il bene primo e più importante.

Smalling ha spiegato la sua scelta, sicuramente da ammirare:

"La cosa che mi ha spinto di più a diventare vegano è il benessere degli animali. Forse ho cominciato per gli aspetti legati alla salute, visto che mi riprendevo meglio dopo le partite. Poi ho visto alcuni documentari, ho letto dei libri e ho scoperto cose difficili da ignorare".

L'ex deve fare i conti con gli scherni, ma anche con i seri interessamenti di amici e colleghi:

"I compagni di squadra fanno domande. Le battute ci sono, è normale, ma vogliono comunque ascoltare il mio percorso e fanno domande. Uno in particolare? Lukaku, ma anche Lindelof. Gli ho mandato tante ricette che facciamo a casa".

Come la maggior parte di vegani e vegetariani, Smalling è arrivato a tale decisione all'improvviso dopo anni di dieta 'normale':