Come guardare SL Benfica-Austria Wien W con una VPN

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Presentazione della partita

Women's Champions League - Game Week 4 11 nov 2026 - 15:00 Benfica Campus

Lo SL Benfica ospita l'Austria Wien W al Benfica Campus di Seixal nella Champions League femminile. Entrambe le squadre cercano di dare una svolta a una stagione difficile nella massima competizione europea per club.

Il Benfica è 12° nella classifica della Champions League femminile e ha faticato a trovare continuità, ottenendo una sola vittoria nelle ultime cinque partite della competizione. La squadra di Ivan Baptista cercherà di sfruttare il fattore campo contro l'avversaria austriaca.

L'Austria Wien W arriva in Portogallo in una situazione ancora più precaria. La squadra di Stefan Kenesei è 15ª in classifica e ha incontrato difficoltà a questo livello, vincendo soltanto una delle ultime cinque partite.

Tra i risultati recenti del Benfica figurano pesanti sconfitte contro Arsenal Women e Bayern Monaco, anche se a settembre è arrivata una vittoria in trasferta contro la Juventus. Quel risultato ha dimostrato che la squadra è in grado di competere, ma davanti ai propri tifosi è stata incostante.

L'unica vittoria dell'Austria Wien W nello stesso periodo di cinque partite è arrivata contro il Brann nelle qualificazioni: un 4-0 che sembra ormai lontano dalla realtà attuale della fase campionato. Da allora ha perso contro Juventus e Chelsea FC Women e pareggiato con l'Inter.

Con entrambe le squadre a caccia di punti per allontanarsi dal fondo della classifica, questa sfida ha un peso importante per le rispettive ambizioni europee stagionali.

Ecco tutto quello che c'è da sapere su come guardare SL Benfica-Austria Wien W.

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