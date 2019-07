Serie B, il Venezia ha ufficialmente chiesto la riammissione

Con la Covisoc che potrebbe decretare l'esclusione del Palermo, il Venezia ha chiesto ufficialmente la riammissione nel campionato di Serie B.

Con il verso l'esclusione definitiva dal campionato di Serie B, il ha presentato ufficialmente la documentazione per la riammissione al torneo cadetto dopo la retrocessione beffa in Serie C della scorsa stagione in seguito al playout perso ai calci di rigore contro la .

❗️Il Venezia FC ha ufficialmente depositato la documentazione per la riammissione al campionato di Serie B!🦁 — Venezia FC (@VeneziaFC_IT) July 4, 2019

A renderlo noto è stata la stessa società lagunare con una nota ufficiale. I veneti chiedono dunque di essere ammessi al prossimo campionato di Serie B, in attesa che arrivi il verdetto della COVISOC, l'organismo preposto alla vigilanza sulle società di calcio professionistiche.



"Venezia FC comunica di aver depositato tramite pec tutta la documentazione necessaria per la riammissione al Campionato di Serie B 2019/2020. Nel pomeriggio il segretario generale del club Davide Brendolin ha consegnato presso la sede della Lega di Serie B a Milano brevi manu la fideiussione bancaria di 800.000,00 € a completamento della documentazione inviata".



Quest'ultima dovrebbe decretare l'esclusione definitiva del Palermo dai prossimi campionati per inadempienze di vario tipo dal punto di vista fiscale: fra queste la mancata sottoscrizione di una fideiussione da allegare alla domanda per partecipare alla prossima Serie B, nonché il mancato pagamento degli stipendi dei calciatori tesserati.

Se il verdetto dovesse essere, come sembra, negativo nei confronti dei rosanero, questi ultimi potrebbero ripartire dalla Serie D con una nuova società, mentre il Venezia avrebbe buone possibilità di partecipare alla Serie B in sua sostituzione.