Serie B, ultima giornata: tutti i possibili verdetti

Ancora 15 squadre con un obiettivo da raggiungere nell'ultimo turno di Serie B: la lotta per il terzo posto, per i playoff e playout.

La Serie B arriva al capolinea con tante emozioni ancora da regalare: sono ancora tanti infatti i verdetti mancanti a una giornata dal termine. Novanta minuti per decidere una stagione: è questo il destino delle 15 squadre ancora impegnate in un obiettivo da raggiungere.

Segui l'ultima giornata di Serie B su DAZN: Zona Gol per seguire tutte le gare in contemporanea

Solo cinque squadre hanno già chiuso la stagione dal punto di vista della classifica: e già promosse in , e Virtus Entella salve ma senza ambizioni di playoff e infine il , ormai retrocesso da settimane.

Altre squadre

LOTTA PLAYOFF

La terza e la quarta entreranno nei playoff direttamente dalla semifinale, mentre dalla quinta all'ottava disputeranno i quarti di finale. Lo è già sicuro di saltare il primo turno della fase finale, mentre al Pordenone basta un punto per blindare almeno il quarto posto sul campo di una Cremonese senza più obiettivi. La formazione ligure giocherà sul campo della , che deve vincere per sperare di entrare in zona playoff.

Il è sicuro di giocare i playoff ma per sperare nel quarto posto dovrebbe vincere in casa della Virtus Entella e sperare in un passo falso del Pordenone: in caso di pareggio risulterebbe decisivo il risultato del e della sfida tra e Pisa.

E' vera e propria 'bagarre' in zona playoff, con la possibilità che quattro squadre finiscano a 54 punti: in caso di pareggio tra Frosinone e Pisa , tra Chievo e e con la vittoria dell' a Livorno. In quel caso proprio gli uomini di Marino avrebbero la meglio grazie alla classifica avulsa, con Frosinone, Chievo e Pisa alle spalle. Queste ultime due potrebbero in quel caso essere sorpassate dalla Salernitana, che in caso di vittoria salirebbe a 55 punti.

LOTTA PER IL TERZO POSTO

Lotta a tre per il terzo posto tra Spezia , Pordenone e Cittadella , che potrebbero chiudere tutte a 58 punti: in questo caso la classifica avulsa regalerebbe il piazzamento più alto proprio allo Spezia, con la classifica che resterebbe identica. In caso di pari punti tra Spezia e Pordenone sarà la differenza reti a decretare il piazzamento (attualmente i bianconeri sono a +13 e i neroverdi a +2).

LOTTA SALVEZZA

Dal al Trapani sono tutte in corsa per la salvezza, dalla tredicesima alla penultima. Sfida chiave tra e Stabia , che deve solo vincere per evitare la retrocessione diretta.

Il Trapani è nella situazione più complicata: i siciliani dovrebbero sperare in un pareggio tra Cosenza e Juve Stabia per poi vincere addirittura con 14 goal di scarto contro il Crotone a causa di una differenza reti molto sfavorevole.

Anche Cosenza, , Pescara e potrebbero finire tutte a pari punti a quota 46: in caso di classifica avulsa la spunterebbero Pescara e Perugia, con Ascoli e Cosenza ai playout. Al Venezia basterebbe un punto per la salvezza, mentre i marchigiani devono vincere contro il Benevento di Inzaghi per essere sicuri della permanenza in B.

SERIE B, 38ESIMA GIORNATA: IL PROGRAMMA

Venerdì 31 luglio 2020 ore 21

Tutte le gare in contemporanea saranno trasmesse su DAZN (disponibile anche Zona Gol, con gli aggiornamenti da tutti i campi)

ASCOLI-BENEVENTO

CHIEVO-PESCARA

COSENZA-JUVE STABIA

CREMONESE-PORDENONE

ENTELLA-CITTADELLA

FROSINONE-PISA

LIVORNO-EMPOLI

SALERNITANA-SPEZIA

TRAPANI-CROTONE

VENEZIA-PERUGIA