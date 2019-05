Serie B, sarà promosso in A il Lecce o il Palermo? Tutte le combinazioni

L'ultimo turno di Serie B vedrà Palermo e Lecce contendersi il secondo posto in classifica, che assicura la promozione diretta in Serie A.

La vittoria ottenuta dal sul campo dell' ha permesso alla squadra rosanero di salire a 62 punti in classifica, uno in meno rispetto al , che occupa il secondo posto in classifica e che ha riposato nel penultimo turno di campionato.

Nell'ultima giornata della serie cadetta il Palermo ospiterà il , mentre il Lecce se la dovrà vedere in casa contro lo .

CLASSIFICA SERIE B

1. 67

2. Lecce 63

3. Palermo 62

PALERMO IN SERIE A SE...

Vince l'ultima partita contro il Cittadella, e il Lecce perde o pareggia contro lo Spezia.

Pareggia contro il Cittadella e il Lecce perde contro lo Spezia: in questo caso i siciliani chiuderebbero alla pari con i giallorossi, sopravanzandoli però grazie al criterio degli scontri diretti favorevoli (2-1 e 2-1).

LECCE IN SERIE A SE...