Sconcerti su Lukaku: "Non ha dribbling e non ha tecnica"

5 goal in per Romelu Lukaku, raggiunti grazie alla doppietta contro il di ieri. Il belga si è preso sempre di più l', dopo aver deluso nel big match contro la , specialmente nel secondo tempo.

Del numero 9 nerazzurro ha parlato Mario Sconcerti sul 'Corriere della Sera', affermando che l'ex ed non ha dribbling o tecnica, e affermando che Mauro Icardi è un giocatore migliore rispetto all'attuale numero 9 di Antonio Conte.

"Lukaku per un giorno si è avvicinato a Ronaldo, ma lui vale per quello che sa fare per gli altri. Non ha dribbling, non ha tecnica, è Gulliver in un paese di uomini di altre categorie. Icardi è migliore, ma Lukaku pensa agli altri".