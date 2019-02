Scommesse Serie A: quote e pronostici di Sassuolo-Juventus

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Sassuolo-Juventus, 23esima giornata di Serie A

Trasferta a rischio per la Juventus che con una Champion ormai imminente (mancano 10 giorni alla trasferta in casa dell'Atletico) una difesa ancora in emergenza e un vantaggio cospicuo in campionato potrebbe ancora lasciare punti per strada in casa di un Sassuolo motivatissimo. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match delle 18.

De Zerbi deve rinunciare allo squalificato Duncan ma recupera sia Magnanelli che Sensi: entrambi giocano dal 1' a centrocampo insieme a Locatelli. Ballottaggio Magnani-Ferrari in difesa. Davanti Djuricic completa il tridente con Berardi e Babacar.



SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Ferrari, Peluso, Rogerio; Locatelli, Magnanelli, Sensi; Berardi, Babacar, Djuricic.





Allegri non può ancora ancora contare su Bonucci e Chiellini che rientreranno in gruppo la prossima settimana: obbligata quindi la conferma di Rugani e Caceres al centro della difesa, Barzagli torna tra i convocati. A sinistra rientra Alex Sandro dal 1', dall'altra parte De Sciglio viene preferito a Cancelo. A centrocampo giocheranno Khedira , Pjanic e Matuidi. In attacco sicuri del posto Cristiano Ronaldo e Mandzukic, il ballottaggio è tra Dybala e Bernardeschi con l'italiano favorito.



JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Rugani, Caceres, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo.



Quote bet365: vittoria Sassuolo 7,00 - pareggio 4,20 - vittoria Juventus 1,50 in un match un match leggermente over e con goal/no goal a scelta. Le sei reti subiti nelle ultime due gare di campionato non sono casuali ma frutto dell'assenze forzata di diversi elementi nella retroguardia bianconera. Sassuolo che di recente ha pareggiato in casa dell'Inter e che fra le mura amiche ha perso solo due volte in stagione. Contestualizzando il momento storico l'1x ha un discreto valore. Proviamo l'1-1 con Dybala primo marcatore.

L'articolo prosegue qui sotto

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.