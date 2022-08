Sampdoria-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Seconda gara di campionato, la Sampdoria ospita la Juventus: tutte le informazioni del match, da come seguirlo alle formazioni.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

SAMPDORIA-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Sampdoria-Juventus

Sampdoria-Juventus Data: 22 agosto 2022

22 agosto 2022 Orario: 20:45

20:45 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Seconda giornata di campionato per Sampdoria e Juventus, pronte ad affrontare per ottenere i primi punti della stagione, nel caso dei blucerchiati, o per confermarsi alla vittoria nuovamente per quanto riguarda i bianconeri di Max Allegri.

Su DAZN puoi seguire tutte le partite della Serie A 2022/23: attiva ora!

La Sampdoria è reduce infatti dalla sconfitta subita contro l'Atalanta per 2-0, mentre la Juventus ha avuto la meglio sul Sassuolo per 3-0. Grande protagonista della prima gara, non ci sarà il grande protagonista del primo turno, ovvero Angel Di Maria.

La Juventus ha conquistato tutti gli ultimi sei incontri con la Sampdoria in Serie A: di fatto, vincendo questa partita, i bianconeri avrebbero per le mani la propria striscia record di successi consecutivi contro i blucerchiati nel torneo. L'ultimo pareggio risale oramai al 2014.

Questa pagina vi sarà utile per rimanere informati su Sampdoria-Juventus: dalle formazioni agli aggiornamenti relativi alla diretta tv e streaming della partita.

ORARIO SAMPDORIA-JUVENTUS

La partita tra Sampdoria e Juventus si giocherà lunedì 22 agosto 2022 alle ore 20:45. Il match è in programma allo Stadio Ferraris di Genova per la seconda giornata di Serie A.

DOVE VEDERE SAMPDORIA-JUVENTUS IN TV

Sampdoria-Juventus è disponibile in diretta tv esclusiva su DAZN: l'applicazione è scaricabile sulle moderne smart tv oppure sulle console di gioco PlayStation e Xbox, ma anche collegando il proprio televisore a dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

TELECRONISTA O SECONDA VOCE

Il telecronista che racconterà la partita su DAZN è Stefano Borghi, al suo fianco per Sampdoria-Juve spazio per Marco Parolo.

SAMPDORIA-JUVENTUS IN DIRETTA STREAMING

La sfida tra Sampdoria e Juventus è disponibile anche in diretta streaming su DAZN grazie a smartphone e tablet con sistema operativo iOS o Android, mentre da browser tramite pc e notebook basterà collegarsi al sito ufficiale. La gara rimarrà nell'archivio di DAZN per rivederla on demand dopo il fischio finale, semplicemente digitando il nome di una delle due squadre.

IN DIRETTA SU GOAL

La sfida tra Sampdoria e Juventus sarà raccontata anche su GOAL: le formazioni, la gara minuto per minuto in diretta testuale e tutte le reazioni del post Ferraris.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-JUVENTUS

Caputo nuovamente prima punta nella Sampdoria, con Djuricic, Sabiri, Rincon e Leris a formare il quartetto di centrocampo. Vieira agirà in mediana, con Augello e Bereszynski terzini titolari. Davanti ad Audero spazio per Ferrari e Colley.

Senza Di Maria dentro il nuovo arrivato Kostic a completare il reparto con Vlahovic e Cuadrado. McKennie e Locatelli in mezzo al pari di Zakaria, in porta ci sarà ancora Perin. Difesa a quattro composta da Danilo, Bremer, Alex Sandro e Gatti, dentro al posto dell'indisponibile Bonucci.

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Danilo, Gatti, Bremer, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, McKennie; Cuadrado, Vlahovic, Kostic.