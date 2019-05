Sampdoria, Giampaolo avvisa: "Se non si cresce vado via"

Non sono bastati i goal di Quagliarella alla per portare a casa la vittoria sul campo del , capace di rimontare due reti nel finale: Marco Giampaolo ha fatto un bilancio della stagione blucerchiata, lanciando un chiaro messaggio alla società.

Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', Giampaolo esce allo scoperto sul proprio futuro:

"Ho già parlato con la società: un altro anno nell'anonimato, il prossimo, non ci sto a viverlo. In questi tre anni siamo cresciuti, ora ci serve uno step ulteriore o altrimenti non è proponibile che io rimanga qui. Non gioco su due tavoli. Con la società ho già parlato, ho detto quel che penso: abbiamo ceduto tanti giocatori importanti, chi è restato ha lavorato bene, chi ha fatto scouting ha trovato buone alternative. Ma ora dobbiamo crescere, altrimenti cosa resto a fare? Piuttosto, sono disposto anche a stare un anno fermo".