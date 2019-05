Salvini svela: "Vorrei sentire Conte per sapere se viene al Milan"

Il Ministro dell'Interno ha scherzato riguardo Antonio e Giuseppe Conte in chiave Milan: "Preferirei sentire lui...".

A pochi turni dal termine, nonostante un calendario non proprio proibitivo, il non sembra essere la squadra favorita per il quarto posto. Squadra in crisi nelle ultime settimane e diversi dubbi sul futuro della panchina rossonera, con Rino Gattuso contestato dai tifosi. Compreso Matteo Salvini.

Il ministro dell'interno è andato spesso contro l'operato dell'ex centrocampista, giudicato non adatto a guidare il Milan. Non solo Salvini non vede Gattuso sulla panchina rossonera, ma ha anche deciso su chi opterebbe per il futuro della sua squadra del cuore.

Alla domanda se avesse sentito il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, Salvini ha scherzato con l'ononimo:

"Non l’ho sentito. Più che Giuseppe vorrei sentire Antonio per sapere se viene al Milan...".

Dopo l'addio al nel 2018, Conte è finito nel mirino di diverse big del calcio italiano ed internazionale: si parla del in , ma sopratutto di diverse squadre di . Dalla all' , passando per lo stesso Milan, tutte pazze dell'ex commissario tecnico.

Il futuro di Conte dipenderà molto dalla corsa Champions. Se la Roma difficilmente continuerà con Ranieri e ha nel tecnico pugliese la sua priorità, sia Gattuso che Spalletti potrebbero essere confermati nelle due squadre di Milano in caso di qualificazione al prossimo grande torneo continentale.

Considerando però la presenza di , e , tutte in lotta per gli ultimi due posti Champions rimanenti, qualche big sarà per forza di cosa deluse. A quel punto il futuro di Conte potrà essere maggiormente comprensibile, in attesa del prossimo annuncio ufficiale.Salvi