Salernitana-Monza dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Sfida d'alta quota allo Stadio Arechi: la Salernitana di Castori ospita il Monza di Brocchi per la 35ª giornata del campionato di Serie B.

SALERNITANA-MONZA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Salernitana-Monza

Salernitana-Monza Data: 20-04-2021

20-04-2021 Orario: 16.05

16.05 Canale tv: DAZN, Rai 2

Streaming: DAZN, RaiPlay

Tempo di big match allo Stadio Arechi di Salerno. Salernitana e Monza si incrociano nella sfida valevole per la 35ª giornata del campionato di Serie B.

Segui Salernitana-Monza in diretta streaming su DAZN.

Ci si avvicina alla resa dei conti in cadetteria. In una classifica che vede l'Empoli in fuga solitaria e lanciato verso la Serie A, la formazione campana guidata da Fabrizio Castori occupa il terzo posto, a meno uno dal secondo che vale la promozione diretta, oggi occupato dal Lecce. Gli amaranto, nell'ultimo turno, hanno superato il Venezia per 2-1 centrando la terza vittoria consecutiva.

Di fronte ci sarà la truppa brianzola guidata da Cristian Brocchi in ripresa grazie al 2-1 maturato al "Brianteo" contro la Cremonese, che ha interrotto un digiuno da bottino pieno lungo quattro partite. Il club presieduto da Silvio Berlusconi è, ad oggi, la quarta forza del torneo, in piena corsa Playoff.

All'andata, il Monza si impose per 3-0 grazie al primo goal in biancorosso di Mario Balotelli, seguito poi dai sigilli di Barillà e da Armellino.

In questo articolo troverete tutte le informazioni utili su Salernitana-Monza: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO SALERNITANA-MONZA

Salernitana-Monza, di scena allo Stadio Arechi, si disputerà martedì 20 aprile con calcio d'inizio previsto per le ore 16.05.

La sfida d'alta classifica Salernitana-Monza verrà trasmessa in diretta tv su DAZN. Per potere seguire il match dell'Arechi bisognerà attivare l'applicazione di DAZN, scaricabile su smart tv, decoder Sky Q, sulle console PlayStation (4 e 5) o Xbox (One S, One X, Series S e Series X) e infine su Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La sfida sarà visibile anche in chiaro sul canale Rai Due.

Sarà possibile seguire Salernitana-Monza anche in streaming su DAZN: per farlo sarà sufficiente collegarsi da pc al sito ufficiale o tramite smartphone e tablet attraverso l'applicazione, inserendo le proprie credenziali prima di accedere all'evento.

Si potranno vivere le emozioni di Salernitana-Monza anche attraverso la diretta testuale su Goal: vi accompagneremo attraverso il racconto in tempo reale di tutte le fasi del match, a partire dalle formazioni ufficiali sino al fischio finale della gara.

Castori per gli ultimi assalti alla promozione diretta si affida a Tutino e Kiyine per suonare la carica in avanti. A centrocampo Di Tacchio e Schiavone supportati sulle corsie da Casasola a destra e Kupisz sulla mancina. In difesa Veseli e Cicerelli terzini bloccati, Gyomber-Bogdan coppia centrale.

Brocchi dovrebbe rispondere con il canonico 4-3-3: ancora fuori Balotelli, il tridente sarà composto da Boateng, Ricci e Mota Carvalho. A centrocampo Frattesi,Barberis e D'Errico, mentre in difesa proverbiale linea a quattro con Sampirisi, Bellusci, Scaglia e Carlos Augusto.

Salernitana (4-4-2): Belec; Veseli, Gyomber, Bogdan, Casasola; Cicerelli, Di Tacchio, Schiavone, Kupisz; Kiyine, Tutino

Monza (4-3-3): Di Gregorio; Sampirisi, Bellusci, Scaglia, Carlos Augusto; Frattesi, Barberis, D’Errico; Ricci, Boateng, Mota.