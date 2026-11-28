Come vedere Royal Antwerp-Anderlecht con una VPN
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Presentazione della partita
Il Royal Antwerp ospita l'Anderlecht al Bosuil Stadion di Anversa in una sfida di First Division A tra due squadre che attraversano momenti opposti.
La squadra di Marvin Compper è 13ª in classifica e fatica a trasformare i discreti numeri in attacco in vittorie. Il 21 novembre ha pareggiato 2-2 con lo Zulte Waregem, ottenendo il secondo pareggio consecutivo con lo stesso risultato.
La squadra di casa ha battuto lo Sporting Charleroi 3-0 a ottobre, ma il 1° novembre ha perso 2-1 contro il Cercle Brugge. Il problema è la continuità.
L'Anderlecht arriva in condizioni decisamente migliori. La squadra di Vitor Bruno è quinta in campionato e il 22 novembre ha battuto l'OH Leuven 1-0.
Il 26 novembre ha poi vinto 3-1 in trasferta contro l'OFI Creta in Europa League, centrando la quarta vittoria nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Il poco tempo tra una partita e l'altra potrebbe pesare sulle gambe della squadra in trasferta.
Le due squadre si sono affrontate cinque volte nel recente passato e il bilancio è favorevole all'Anderlecht, che a febbraio ha anche vinto 4-0 in coppa ad Anversa.
Ecco come seguire la partita, con l'orario d'inizio e le informazioni sulla trasmissione.
Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sul canale TV e sulla diretta streaming di Royal Antwerp-Anderlecht. Questa sezione sarà aggiornata quando saranno confermate le emittenti.
Notizie sulle squadre e rose
Probabili formazioni Royal Antwerp - Anderlecht
Allenatore
- M. Compper