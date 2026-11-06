Come vedere Rouen-SC Bastia con una VPN

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Presentazione della partita

Ligue 3 - Game Week 12 7 nov 2026 - 08:45

Il Rouen ospita lo SC Bastia in una partita di Ligue 3 importante per entrambe le squadre, che occupano posizioni diverse in classifica. La formazione normanna è seconda e cercherà una vittoria in casa per tenere alta la pressione su chi la precede.

Il Rouen arriva all’appuntamento in un buon momento in campionato, avendo vinto due delle ultime tre partite di Ligue 3. Il successo per 2-1 sul Concarneau del 31 ottobre è stato l’ultimo segnale delle sue concrete ambizioni in questa stagione.

Lo SC Bastia, al contrario, è all’11° posto e ha bisogno di migliorare i risultati per risalire nella metà alta della classifica. Nell’ultima partita di campionato ha però battuto il Quevilly 2-0, un risultato incoraggiante.

Il club corso ha comunque faticato a trovare continuità: nelle quattro partite precedenti alla vittoria sul Quevilly aveva raccolto due pareggi e due sconfitte. Il Rouen punterà a sfruttare questa fragilità davanti al proprio pubblico.

Si affrontano due club con una storia nel calcio francese, entrambi determinati a vincere per ragioni diverse. Ecco tutto quello che c’è da sapere per seguire la partita.

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